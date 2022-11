Covid-19. Bloco pressiona Governo com olhos postos no Conselho Europeu

É já esta quinta-feira que se volta a reunir o Conselho Europeu, tendo em mãos um pacote de respostas económicas acordado pelo Eurogrupo e muitos apelos para chegar a uma solução mais forte. E o Bloco de Esquerda aproveita para lembrar que estas serão “as decisões que contam”, pressionando o Governo português a tornar clara a posição que defenderá na reunião europeia.

O partido de Catarina Martins viu com agrado a apresentação da proposta do Governo espanhol para o Fundo de Recuperação Económica, num montante total de 1,5 biliões de euros, uma vez que tem moldes semelhantes ao plano que o próprio Bloco apresentou, na semana passada. Por isso, no vídeo que publica esta segunda-feira, Catarina Martins lembra, em jeito de desafio: “Ainda não sabemos o que fará o Governo português”.

Há semanas que o Bloco vem defendendo que a suposta diferença de posições entre o primeiro-ministro e o ministro das Finanças - que é também presidente do Eurogrupo - prejudicam o país. Esta segunda-feira, a coordenadora bloquista concretiza: “António Costa tem dito que não quer mais austeridade e quer uma resposta solidária, mas Mário Centeno, enquanto presidente do Eurogrupo, tem sustentado as posições alemãs. Esta duplicidade fragiliza Portugal e fragiliza a possibilidade de uma resposta europeia”.

Ou seja, por um lado o primeiro-ministro tem apoiado soluções como os “coronabonds” (a mutualização de dívida europeia) e feito voz grossa aos países que defendem a aplicação posterior de medidas de austeridade, como a Holanda. Por outro, o Eurogrupo chegou a um acordo que tem, em parte, por base o recurso ao fundo de resgate europeu e que poderá significar mais dívida, argumenta o Bloco.

Tendo o BE apresentado, na semana passada, o seu plano para o Fundo de Recuperação Económica - que também faz, vagamente, parte do plano do Eurogrupo, e cujos moldes estão por definir - o partido de Catarina Martins quer agora que o Governo explique que posição defenderá na reunião de quinta-feira.

Para o BE, este fundo deverá contar com um montante de 1,47 biliões de euros, recorrendo a dívida emitida pelo Banco Central Europeu com taxas de juro quase zero e maturidades muito longas.