Marques Mendes: a austeridade certa no privado, o sim às comemorações do 25 de Abril, mas um não ao 1º de Maio

“É inevitável vir a existir austeridade no setor privado. Não haverá talvez no sector público, afirmou Marques Mendes, salientando as perdas de rendimento expectáveis dos trabalhadores em lay-off , as reduções salariais e o desemprego. Situação a que acresce o expectável aumento de impostos a curto prazo. “Aposto singelo, contra dobrado” , rematou.

Para Marques Mendes, a situação será diferente no setor público, onde não existirão nem cortes de salários, nem de pensões. “Não é uma escolha do Governo. É uma solução que não é exigível nem recomendável pelos especialistas”, disse.

O comentador salientou o caráter inédito da presente crise que, ao contrário da anterior, não radica num desajuste orçamental. “Logo, não é preciso uma austeridade de ajustamento no Estado”, afirmou. O mesmo se aplica ao endividamento do Estado, pois desta vez os os credores não vão exigir a aplicação para disponibilzarem dinheiro, como aconteceu em 2012, com a chjegada da Troika a Portugal. “ é excecional e irrepetível. Exige um novo pico de dívida, é verdade. Mas esse é um encargo que pagar-se-á ao longo de 30, 40 anos, com pequenas poupanças, ano a ano”, acrescentou.

O fim da “gerigonça orçamental”

Para Marques Mendes, o cenário pós-pandemia que se avizinha poderá ditar o fim da “geringonça orçamental”. “ No quadro do que vamos viver, vai ser dificil ao PCP e ao Bloco de Esquerda aprovarem novos Orçamentos do Estado. E por isso estes dois partidos deverão passar à oposição”, afirmou Marques Mendes.

Reconhecendo o cenário negro das previsões feitas esta semana pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), Marques Mendes fez questão de destacar que, mesmo assim, há aspetos menos maus. “A recuperação pode ser rápida e no fim do próximo ano, já podemos estar novamente a crescer 5%, com um défice abaixo dos 2% e o desemprego a baixar para os 8%. Dentro do mal, o mal menor”, afirmou.

Do Conselho Europeu que se realiza esta semana, Marques Mendes disse esperar que o executivo comunitário, com sentido de solidariedade, encontre um projeto de recuperação sólido e robusto. “A Itália não é a Grécia do passado. Não se pode correr os risco da economia italiana sair da União Europeia”, salientou.

Sim ao 25 de abril em São Bento, não ao 1º de Maio

“Faz todo o sentido comemorar o 25 de Abril na Assembleia da República”, mas o mesmo não se aplica ao 1º de Maio. Marques Mende lembra que o Parlamento, mesmo em estado de emergência, reúne todas as semanas para decidir, com menos deputados, observando as regras de distanciamento social. “Por que razão não haveria de reunir para comemorar o 25 de Abril? Que eu saiba, o 25 de Abril não tem lepra!!”, enfatizou.

Já as regras de distanciamento social serão impossiveis de manter nos tradicionais desfiles e manifestações de comemoração do Dia do Trabalhador, entretanto cancelados pelas duas centrais sindicais.