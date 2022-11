Coabitação Marcelo e Costa: união pública, disputa privada

A coabitação entre o Presidente da República e o primeiro-ministro tem dois momentos mágicos. O primeiro é em Paris, junho de 2016, quando a foto de um guarda-chuva para dois sinalizou cumplicidades. O segundo é no ano seguinte, após a tragédia dos incêndios, que projetou Marcelo Rebelo de Sousa no comando das operações. “Fixe esta data, outubro de 2017”, aconselha um confidente de António Costa. “O Presidente sabia pelo primeiro-ministro que o Governo seria remodelado” e o discurso brutal que fez na altura a exigir a demissão da ministra da Administração Interna “deixou marcas, deixou marcas”. Três anos depois, forçado a gerir a pandemia que ‘congelou’ o país, António Costa parece ter aprendido a lição. Chegou primeiro. Não largou a boca de cena. E no que cedeu a Marcelo apresentou a fatura. O filme dos últimos dois meses é o terceiro ponto a fixar nesta relação. Pela primeira vez em quatro anos, a popularidade de Costa ultrapassa a de Marcelo nas sondagens.

O calendário não é indiferente. A nove meses das presidenciais, a disputa de protagonismo (ainda que envolta em genuína colaboração institucional) ganha peso. António Costa tem pela frente uma assustadora crise económica e social e, sem maioria absoluta, sonha com um Presidente que não lhe complique a vida. E Marcelo Rebelo de Sousa sabe que, com a direita a valer hoje nas sondagens cerca de 10% menos do que em 2016, e com um candidato presidencial troublemaker — André Ventura, que as mesmas sondagens dizem poder roubar-lhe outros 10% —, vai precisar do centro-esquerda para ganhar com folga à primeira volta. A pandemia alterou o xadrez: o primeiro-ministro que estava em queda cresceu, e Marcelo que começava a descolar tem de colaborar. É com estes cálculos na cabeça e com a certeza, partilhada por fontes dos dois lados, de que a gestão do problema de saúde pública ou corre bem para os dois ou corre mal para os dois, que ambos se adaptam ao novo contexto.

