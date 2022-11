Um novo surto condicionará presidenciais e regionais

Ângela Silva

Marcelo Rebelo de Sousa quer ouvir os partidos sobre a marcação das legislativas regionais nos Açores previstas para outubro e não descarta analisar uma alteração aos prazos previstos na lei para marcar atos eleitorais. O Presidente da República analisou a questão numa reunião com assessores e não falou das presidenciais que deverão realizar-se em janeiro. Mas a socialista Ana Gomes, potencial candidata, já admitiu que uma segunda vaga da epidemia covid-19 no inverno possa obrigar a repensar calendários.

