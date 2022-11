PCP responde a Costa: nunca houve tempo de “vacas gordas”

Poderá a esquerda permanecer unida em tempos de crise? Se até agora foi preciso mostrar (relativa) sintonia para responder à crise sanitária, a seguir arrancará a fase de decidir estratégias para a crise económica — e os ex-parceiros do Governo fazem notar isso mesmo. O PCP contesta o termo que o primeiro-ministro usou para classificar os tempos da ‘geringonça’ — tempos de “vacas gordas” — e responde: “Considerar que a defesa, reposição e conquista de direitos (...) é tempo de vacas gordas prova que não será na base das opções essenciais da política do PS que se encontra a solução”, diz o PCP em resposta ao Expresso.

Foi numa entrevista à Lusa, no fim de semana passado, que Costa lançou uma espécie de repto pela “responsabilidade” da esquerda: ficaria “desiludido”, garantiu o primeiro-ministro, se só pudesse contar com PCP e BE fora de tempos de crise.

