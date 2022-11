Líder do CDS falha comemorações do 25 de Abril

Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, não vai marcar presença nas comemorações parlamentares do 25 de Abril em protesto com aquilo que argumenta ser "um péssimo exemplo aos portugueses e não respeita os sacrifícios que estão a fazer".

Numa nota enviada às redações, o democrata-cristão argumenta que ao mesmo tempo que é pedido aos portugueses que "não participem em celebrações religiosas como a Páscoa, que não abracem os seus filhos, pais e avós, que não se despeçam dos seus entes queridos que morreram, que fiquem fechados em casa mesmo que isso tenha levado milhares ao desemprego, que fechem as empresas, e que não vão trabalhar ainda que não tenham como pagar as suas contas", o Parlamento não está a ser solidário ao manter a cerimónia tal como foi pensada.

"A democracia fora do parlamento, não pode valer menos do que a democracia dentro do parlamento. O 25 de Abril não se fez para separar ainda mais as elites do Povo, nem para que uns fossem mais livres do que os outros", argumenta Francisco Rodrigues dos Santos.

O líder do CDS acrescenta ainda que o grupo parlamentar do partido será apenas representado por um único deputado.