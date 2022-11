Vice de André Ventura investigado no Brasil (e está na lista negra do Fisco)

Numa altura em que o demissionário André Ventura pede clarificação no partido, a anunciada corrida de José Lourenço às eleições da distrital portuense, após a demissão de Jorge Pires na sequência de uma moção de censura, está a gerar resistência entre a ala mais conservadora do partido. Segundo fontes do Chega no Porto, que preferem o anonimato, o vice da Comissão Política nacional e local do partido é visado num processo-crime, presumivelmente ainda em curso no Brasil, e encontra-se na lista negra da Autoridade Fiscal, em Portugal.

Lourenço garante desconhecer que “esteja ou tenha sido procurado” pelo Tribunal Criminal de João Pessoa ou que esteja na condição de devedor ao Fisco, situações confirmadas, contudo, pelo Expresso. No portal público das Finanças, José Lourenço integra a lista de devedores fiscais, no escalão de €7500 a €25 mil dos contribuintes singulares, incumprimento que afiançou “ignorar em absoluto”.

