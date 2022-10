Ventura admite que opositores não têm peso no Chega

O líder do Chega, André Ventura, admite que os seus adversários internos - que vieram sobretudo do CDS e do PSD - não têm peso no partido, apesar de terem sido a razão para a dramatização do líder no sentido de convocar eleições internas. No entanto, poderão integrar uma lista nas eleições internas em setembro. “Não tendo peso político, nem espaço mediático precisarão naturalmente de tempo se quiserem formar uma lista, com vista a obterem apoio junto das distritais. Creio que já estão a fazer contactos nesse sentido, mas espero que as distritais não alinhem", diz André Ventura ao Expresso.

As críticas ao líder, que levaram à sua demissão no sábado, surgiram sobretudo em fóruns internos numa luta pela aproximação do partido ao centro-direita, contra a manutenção da linha antissistema de Ventura. No entanto, os opositores são uma franja minoritária e pouco conhecidos. Nas redes sociais consultadas pelo Expresso, não foi possível indentificar a existência de críticos internos mencionados por Ventura no vídeo de demissão: a esmagadora maioria dos comentários são positivos em relação à liderança e o resultado das últimas eleições internas - onde obteve 94% dos votos - dão-lhe confiança. É por isso que Ventura diz esperar ser reeleito com o apoio maioritário das distritais, das regionais e dos militantes nas eleições internas agendadas para setembro. "Espero que haja uma clarificação sobre o rumo do partido. Penso que reconhecerão que foram eventualmente cometidos erros mas que o caminho que fizemos foi melhor do que todos os outros partidos em termos de crescimento", acrescenta.

Apesar de lamentar a crispação interna sobretudo após a abstenção do Chega na votação sobre a renovação do Estado de Emergência - embora ainda não tenha havido sinais exteriores identificáveis dessa crispação -, André Ventura está confiante quanto ao seu futuro à frente no partido e desafia os seus opositores internos a apresentarem projetos alternativos. “Eles que expliquem o querem para o partido. Eu acredito que vamos manter a nossa identidade e valores. O Chega vai ficar mais forte”, garante. Mas não identifica quem são esses opositores a que se refere.

A estratégia é clara: marcar terreno e sair com poder reforçado nas eleições internas. Numa altura de crise, Ventura procura os holofotes em antecipação às eleições dos Açores e às Presidenciais, quando a agenda política está suspensa e todos eventos agendados para maio foram cancelados devido ao surto de Covid-19. Ainda assim, o líder vai marcando presença em iniciativas como visitas a lares, quartéis de bombeiros e esquadras da polícia para entrega de bens alimentares e equipamentos de proteção individual.

Pandemia penaliza campanha

Com as presidenciais no horizonte, André Ventura admite que a campanha será muito penalizada uma vez que não se sabe até quando estarão proibidos ajuntamentos. "Se tivermos que cancelar mais comícios teremos que recorrer ainda mais aos canais digitais. Mas agora mais importante do que nunca será confrontar Marcelo Rebelo de Sousa que fugiu do combate, porque temos um Presidente da República que se escondeu quando mais precisávamos dele", acusa.

O candidato a Belém sublinha que até o processo de recolha de assinaturas será muito difícil nesta fase, uma vez que exige o pedido de certidão de eleitor nas juntas de freguesia, mas espera poder voltar à estrada o mais breve possível. "Agora seria uma enorme responsabilidade com o país a lutar contra uma pandemia", diz Ventura, admitindo que a campanha poderá ser "muito reduzida" face à possibilidade de o surto progredir durante vários meses. Contudo, não admite que as eleições presidenciais venham a ser suspensas, devendo o surto estar já controlado em janeiro.

O deputado do Chega reitera ainda que acredita que a sua candidatura a Belém será para disputar taco a taco com o atual Presidente da República, estando convencido de que irá à segunda volta com Marcelo Rebelo de Sousa, para haver uma "clarificação".