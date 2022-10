PS e PSD às turras por causa da libertação de presos. "Também há linhas vermelhas", diz Rui Rio

Um mês de uma unidade nacional em torno das medidas durante a pandemia, o verniz estalou pela primeira vez entre PS e PSD e logo sobre o diploma do Executivo que estabelece as regras para perdões de pena de crimes menos graves. Rui Rio defende que o projecto deve ser alterado, para abranger aqueles presos que correm risco de vida se continuarem nas prisões e o PS reagiu de forma mais agressiva por Ana Catarina Mendes. "Os reclusos são pessoas que devem ser tratadas com humanidade e o que está em causa é uma questão de saúde pública. Não lhe fuja o pé para o populismo, isso é terreno de outros",escreveu a líder parlamentar do PS no Twitter.

Esta quarta-feira de manhã, Rui Rio deu uma conferência de imprensa a justificar a posição do partido em relação à proposta do diploma. Nesta primeira votação o partido irá abster-se, mas quer mudar o diploma na discussão em detalhe. Se nada mudar, "o PSD é contra", disse.

Há duas grandes diferenças entre os dois pólos. O PSD quer que a saída de presos da prisão seja para "prisão domiciliária", que não haja um perdão de pena. E a segunda diferença é que os sociais-democratas querem mudar os critérios para a escolha dos presos que podem sair. Quer o PSD que seja em função da idade e de patologias que sofram, que os coloque em risco, e não em função do crime. "Se têm de sair, é por causa do vírus. Se é por causa do vírus, tem de se ver quais os vulneráveis, idosos e com patologias. E mesmo assim nem todos", disse, ou seja, ficam excluídos deste regime os que tenham praticado crimes graves. "Só é admissível tirar do estabelecimento prisional aqueles que têm a sua situação agravada por causa do vírus|", reforçou.

Defendendo tratar-se de uma questão de humanidade, Rio defendeu a ideia que só quem está nos grupos de risco deveria ser abrangido pela medida. "As pessoas não foram condenadas à morte, foram condenadas a pena de prisão. Se correm perigo de vida, temos de retirar esse perigo de vida. Temos de ser humanos, para lá disso, não", disse.

Mal Rio tinha feito estas declarações e já o PS reagia. Ana Catarina Mendes escrevia na rede social Twitter para acusar o social-democrata de "populismo". "Dr Rui Rio, o discurso do medo é perigoso. Os reclusos são pessoas que devem ser tratadas com humanidade e o que está em causa é uma questão de saúde pública. Não lhe fuja o pé para o populismo, isso é terreno de outros". Acrescentou ainda mais um a dizer. "O dr Rui Rio agita fantasmas, sabe que é falso ou não leu o diploma. A tentativa de colocar portugueses contra portugueses fica-lhe mal! A cpa da responsabilidade cai com esta posição sobre as pessoas reclusas", escreveu.

Questionado sobre esta quebra no consenso que tem havido, Rui Rio admite que há limites para o seu acordo. "Uma coisa é colaborarmos como temos vindo a fazer, isso não quer dizer que temos de estar de acordo em tudo. Temos facilitado muita coisa, agora também há linhas vermelhas, não se pede que o PSD se anule completamente em matérias que consideramos estruturantes e aqui é uma matéria que consideramos estruturante", defendeu", respondeu.

As duas propostas

A proposta de lei do Governo estabelece um perdão parcial de penas de prisão para crimes menos graves, um regime especial de indulto das penas, um regime extraordinário de licença de saída administrativa de reclusos e a antecipação extraordinária da colocação em liberdade condicional.

Nas propostas de alteração do PSD distribuídas aos jornalistas, o partido elimina os artigos relativos ao perdão parcial de penas de prisão, ao regime extraordinário de licença de saída administrativa de reclusos condenados e à antecipação extraordinária da colocação em liberdade condicional, admitindo apenas "um regime excecional de modificação da execução da pena de prisão para regime de permanência na habitação" e "um regime excecional de concessão de indulto".

O regime excecional de prisão domiciliária aplicar-se-ia apenas aos reclusos com idade igual ou superior a 60 anos, aos que tenham patologias que as autoridades de saúde classifiquem de maior risco (como imuno-deprimidos ou doentes oncológicos) e ainda a grávidas ou mulheres acompanhadas por filho menor de três anos de idade.

Deste regime ficariam excluídos os condenados por homicídios, violações, violência doméstica e maus tratos ou quaisquer outros crimes cuja permanência na residência pudesse aumentar o risco de reincidência.

"Terminado o risco, as pessoas devem regressar às prisões para cumprir o tempo que faltar da pena", explicou o líder do PSD, que defende que o regime excecional só deve vigorar durante o período da pandemia.