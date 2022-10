Covid-19. PS adia congresso que estava previsto para maio

Um congresso de um partido como o do PS junta sempre muitas centenas de pessoas, podendo chegar a um ou dois milhares de dirigentes, militantes, simpatizantes e trabalhadores para montar toda a estrutura do congresso do partido. Perante a situação causada pela covid-19, Carlos César decidiu estar segunda-feira adiar, sem data pré-definida, o congresso do PS que se realizaria no final de maio em Portimão.

Numa carta enviada aos militantes, o presidente do PS justifica a decisão com o facto de não só não ser permitido o ajuntamento de muitas pessoas, como a impossibilidade de preparar o congresso. "Como todos compreenderão, a situação de emergência e de saúde pública que estamos a passar não aconselha – aliás, impede por força da execução, que seria necessária, de um conjunto de procedimentos preparatórios - manter a referida data”.

Para marcar nova data para o congresso, o PS irá reunir a Comissão Nacional do partido, "logo que as circunstâncias o permitam". O que significa que enquanto durar o estado de emergência não haverá a reunião deste órgão máximo entre congressos.

Logo no primeiro momento, o partido adiou as eleições para as federações distritais e os congressos distritais. As eleições para os órgãos federativos deveriam ter-se realizado a 14 e 15 de março e os congressos federativos, entretanto também eles cancelados, deveriam ter-se realizado no fim de semana passado. Agora, o PS, que também já tinha cancelado as iniciativas presenciais com os militantes, cancela agora também o seu congresso nacional.

O congresso deveria realizar-se depois das eleições diretas do secretário-geral do partido, que têm data marcada para 15 e 16 de maio. Na carta enviada aos militantes, Carlos César não avança se também este acto eleitoral vai ser adiado.

Na carta, Carlos César deseja “muita saúde e coragem na ultrapassagem deste momento difícil que todos estamos a viver”. “Confiamos nos portugueses e no discernimento dos decisores. Vamos vencer", escreve ainda.