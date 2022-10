Paulo Rangel pressiona António Costa: “Não pode falhar”

Este é o tempo de os líderes estarem à altura do desafio. Numa carta aberta a António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa — que será divulgada hoje e acompanha uma série de medidas propostas pela delegação do PSD na União Europeia —, os eurodeputados liderados por Paulo Rangel deixam um aviso a António Costa: “Os líderes políticos não podem falhar.”

Rangel, que a meio da semana criticou a “bravata” de António Costa contra o ministro das Finanças holandês, sugerindo que o primeiro-ministro tinha “meios para e obrigação de influenciar os acontecimentos junto de outros dois ministros das Finanças, o português e o alemão”, defende agora que, perante uma crise sem precedentes, os cidadãos não podem “continuar entregues à navegação à vista dos líderes nacionais, que agora culpam a passividade da Europa”. E estende o apelo a Marcelo Rebelo de Sousa: “Precisamos do vosso empenho, do vosso compromisso, da vossa generosidade. Contamos convosco”, sublinha, em conjunto com os outros eurodeputados do PSD.

