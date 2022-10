Marques Mendes: Contra um bloco central de salvação e criticas aos apoios à economia

Não há governos de salvação nacional: ou há coligações ou não há. E Luís Marques Mendes é contra o recurso a um bloco central para acudir à fase de emergência económica que se vai seguir à urgência sanitária. Rui Rio disse há dias que o país vai precisar de um governo de salvação nacional. Mas que governo é esse? "Ninguém sabe. Eu só conheço governos minoritários, de coligação ou de maioria absoluta de um só partido. Tudo o resto são slogans ou soundbytes", disse o comentador no seu programa habitual de domingo na SIC.

Embora reconheça que daqui a alguns meses haja muita gente a pedir um Governo de bloco central - identificando-o como de salvação nacional - o comentador não acredita que avance. Aliás, o Expresso já escreveu que Rui Rio seria, à partida, contra essa solução (a não ser com contrapartidas muito fortes, que o PS poderia ter dificuldade em aceitar). O socialista Francisco Assis também disse esta semana ao Expresso que defende um entendimento lato entre PSD e PS, mas não um bloco central formalizado através de uma participação no Governo. "Não acredito que avance. Não é uma boa solução para o país", considera Marques Mendes. O comentador social-democrata acredita que o PSD se aproxime do PS para "aprovar orçamentos", mas sem estarem juntos no Governo. "Isso seria mau para a democracia".

Para o membro do Conselho de Estado, uma solução de bloco central ia ser "instável" por suscitar "enormes divergências no PS e no PSD e "perigosa" por fazer crescer os extremos à esquerda e à direita: "O Chega pode ascender aos 10% ou mais. O BE aos 15% ou mais. Um cenário muito perigoso". Além disso, "mata a ideia de alternativa" - uma fórmula em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também vai insistindo de tempos a tempos (que o Governo tem de ter uma alternativa forte).

"Se o povo se cansar desse governo, onde está a alternativa? Não está. Ou então está no radicalismo dos extremos", rematou o comentador.

Críticas ao programa de ajudas económicas do Governo

Apesar considerar que o Governo tem estado bem na gestão da crise de saúde pública, Marques Mendes aponta uma série de falhas, na sua opinião, à atuação do Executivo nesta matéria e defende que o Estado devia pagar antes de mais aos fornecedores. O comentador e advogado, criticou vários aspetos, das linhas de crédito, às moratórias aos créditos ou aos apoios às PME.

No que se refere às linhas de crédito, reconheceu que a solução "é bem intencionada", mas acha que não resultará, porque as empresas depois da crise vão ficar com menos negócio e mais endividadas. Para Marques Mendes - também advogado - o Governo devia transformar parte dos empréstimos em apoio a fundo perdido (desde que as empresas não reduzissem postos de trabalho e não distribuíssem lucros durante alguns anos).

O ex-líder do PS também assinalou que 10% a 15% das micro e pequenas empresas não conseguem aceder às linhas de crédito (porque têm créditos vencidos há mais de 90 dias, ou créditos reestruturados). "É justo deixar estas empresas ao abandono? E lançar no desemprego milhares de pessoas?", questiona.

Quanto às moratórias, Mendes concorda com as aprovadas para os créditos à habitação e empresas. "Mas por que razão não aprovou também moratórias para os créditos ao consumo? Será justo que quem pediu dinheiro emprestado para comprar um carro ou para pagar o estudo dos seus filhos não tenha direito também a um adiamento no pagamento do seu empréstimo?" Marques Mendes ainda acrescentou que, na generalidade dos países, o prazo das moratórias é em regra de um ano e não de seis meses.