Ventura. "Cansei-me dos que acenam com o fantasma do racismo e que temos de nos moderar"

"Fartei e cansei dos que estão internamente a acenar com o fantasma do racismo, e que temos de nos moderar. Esta é a linha e a génese do Chega". Num vídeo destinado aos militantes e dirigentes do partido e a assumir que se recandidata à liderança desafiando os críticos a fazerem o mesmo, André Ventura diz que o "contrário" da sua "linha" é fazer do Chega um partido do sistema".

O deputado único do partido - advogado e comentador desportivo pelo Benfica - diz que este é "o momento dos que andaram a fazer este boicote" - ou seja, as críticas á direção - "se apresentarem a eleições, e darem-se a conhecer aos militantes". Se perder, garante, renunciará ao lugar no Parlamento.

Numa resposta a quem internamente o possa querer moderar, Ventura assume o radicalismo e extremismo do Chega: "Talvez me possam apelar de extremista e radical, mas é radicalmente contra o sistema e é extremista na medida em que já não vamos lá sem soluções fortes para salvar Portugal".

Abstenção no estado de emergência por causa da criminalidade

André Ventura justificou a abstenção do partido esta semana na prorrogação do estado de emergência - o que lhe valeu as críticas internas que o levaram à convocação de eleições internas - "por entender que nenhuma justificação pode permitir entre outras coisas pôr reclusos na rua", e por ser "uma justificação ideológica daqueles que aproveitam esta crise para conseguirem aquilo que querem". O líder do Chega não explicou, no entanto, que tipo de aproveitamento seria esse. Mas defendeu que não se pode "juntar a uma crise económica e a uma crise de saúde pública, uma crise de impunidade e de criminalidade".

"Cansei-me de estar a lutar contra todos os inimigos externos e todos os que internamente insitem em boicotar o nosso trabalho” nas várias estruturas, assumiu o presidente do Chega sem, porém, nomear esses críticos internos. "Estou farto, estou cansado daqueles que sistematicamente boicotam o trabalho da direção nacional, e que sistematicamente se empenham mais em atacar o partido, ou em divulgar mensagens privadas” em vez de ajudarem o partido a crescer, disse Ventura, dirigindo-se a militantes e dirigentes de estruturas.

Depois, usou a mesma retórica para dentro, que usa nas críticas aos partidos nacionais. Falou contra "os que procuram sempre um lugar ao sol, sem escrúpulos, sem regras", e prometeu que se não fosse reeeleito deixava o Parlamento e voltava à sua "vidinha". Acusando esses adversários internos de estarem sempre "à espera do momento certo para atacar", disse que essa ala que se pressupõe de moderada quer "fazer do Chega uma espécie de segundo PSD, de segundo PS ou de segundo CDS", e recusou esse caminho: "Comigo, isso não vai acontecer. Não tolerarei nem nunca aceitarei liderar um partido que seja mais um partido do sistema, por mais que isso de frutos eleitoralmente e permita negociatas de poder".O fundador do Chega, que conseguiu levar pela primeira vez para o Parlamento português um partido populista de extrema-direita, disse ainda no vídeo divulgado na noite deste sábado - em pleno estado de emergência, quando todos os partidos amenizaram a luta política - disse que o Chega está a "disputar o quarto ou terceiro lugar na cena politica nacional". O seu objetivo assumido é "derrubar este sistema e criar algo de novo em Portugal".

Dirigindo-se aos adversários internos, apontou que este crescimento "exponencial" do Chega "também atraiu o pior que a vida politica tem, o pior que o sistema tem". Embora considere que esta jogada possa enfraquecer o partido, Ventura assume que são "dores de crescimento". E chamou quem quiser ir com ele para o ringue: "Convido e desafio todos os que têm feito sombra e acham que podem fazer melhor". O Chega entra em convulsão e Ventura procura palco em tempo de crise nacional. Para lançar as eleições dos Açores e as Presidenciais.