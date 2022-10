Governo desmente suspensão do Aeroporto do Montijo

A informação começou a circular nas redes sociais, chegou também via e-mail e acabou por ser tomada como verdadeira, mas o Ministério das Infraestruturas e Habitação veio agora negar categoricamente: o projeto do novo aeroporto do Montijo e a expansão da Portela não vai ser suspenso ou cancelado.

Numa nota oficial, o Ministério liderado por Pedro Nuno Santos garante que o comunicado é "falso" e que o projeto continua de pé.

As negociações para que seja possível avançar com o projeto no Montijo está em standby desde que o primeiro-ministro reuniu há duas semanas com os autarcas da Moita e do Seixal, as duas câmaras da região que estão contra o projeto e com isso o boicotam.

Para que o aeroporto avance tem de acontecer uma de duas coisas: ou as câmaras dão todas parecer positivo ou a lei muda, deixando de ser preciso o seu parecer.

Nessa reunião, os autarcas mantiveram a sua oposição, apesar de o primeiro-ministro ter feito algumas contra-propostas.

A nota enviada às redações na íntegra:

Circula nas redes sociais e nos meios de comunicação social um comunicado de imprensa falso com o logotipo do Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação com o título “Cancelados projetos do Aeroporto do Montijo e de Expansão do Aeroporto da Portela”.

Não se trata de um comunicado oficial deste Gabinete e a informação dele constante também não é verdadeira.

Apelamos por isso aos meios de comunicação que já avançaram com a notícia que a retirem dos respetivos sites.