Gabinete de crise. "Corona room’ em São Bento

O tempo é de guerra, a sala do ‘gabinete de crise’ também. Já fez história quando por lá passaram os gabinetes de análise da situação de Cavaco Silva durante a Guerra do Golfo, no início dos anos 90. Não é um bunker sem janelas, é uma sala espaçosa e com vista para o exterior, perfeita para juntar os 11 membros do Governo, com as devidas distâncias de segurança, que estudam a evolução da epidemia causada pela covid-19.

É lá que os 10 ministros escolhidos por António Costa avaliam as informações sectoriais e decidem sobre questões pontuais relacionadas com as operações de combate à expansão do vírus. Presencialmente, reuniram-se na segunda-feira, mas o ‘gabinete de crise’ dilui-se e estende-se para a forma digital nas mais variadas plataformas. Além dos grupos de Whats­App, explodiram as chamadas por videoconferência, e não é raro um governante ter de sair de uma reunião para participar numa call. Passou a ser habitual a referência ao termo em inglês quando algum ministro tem de sair de uma reunião para participar numa videoconferência lateral.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.