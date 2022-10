Morreu Miranda Calha, antigo secretário de Estado e deputado socialista

O antigo secretário de Estado e deputado constituinte do PS Júlio Miranda Calha faleceu este sábado, aos 72 anos, disse à agência Lusa fonte oficial dos socialistas. Era um rosto bem conhecido do Parlamento: foi eleito deputado desde 1975 até à última legislatura, sendo um dos parlamentares com mais tempo de 'casa' (44 anos), com algumas pausas para exercer funções governativas.



Professor de profissão e licenciado em letras, como deputado Miranda Calha foi presidente das comissões parlamentares de Defesa Nacional, e de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, tendo também desempenhado cargos como membro da Assembleia Parlamentar da União da Europa Ocidental.



Na área da Defesa, fez parte da Assembleia Parlamentar da União da Europa Ocidental, tendo sido presidente da Assembleia Parlamentar da NATO e da Comissão de Segurança e Defesa da Assembleia Parlamentar da NATO. Em 2019, recebeu, aliás, a medalha da Defesa Nacional pelas mãos do ministro João Gomes Cravinho, a par de personalidades de outros partidos e de vários militares. Já tinha sido condecorado com a Grã Cruz da Ordem do Mérito e a Grande Oficial da Ordem do Infante.

Politicamente, dizia-se de centro-esquerda mas era distante da solução da 'geringonça' - numa entrevista concedida ao "i", em 2018, assumia preferir uma solução de bloco central a um acordo com a esquerda, sem deixar no entanto de elogiar o papel de António Costa como à frente dos comandos do Governo.

O primeiro-ministro já lamentou, aliás, a morte do ex-deputado. Numa nota publicada no site do PS, é deixada a "homenagem à memória" e as condolências à família de Miranda Calha, "que dedicou toda a sua vida à construção e consolidação do Estado Democrático, como parlamentar, governante, dirigente e militante".

PS lembra "humor fino"

Também a bancada do PS deixou as suas condolências, lembrando "o papel corajoso e destemido que teve na transição para o Portugal democrático". Mas também com uma palavra para o "humor fino, contagiante e inteligente" que caracterizaria o deputado e que, consideram os deputados socialistas, "deixará saudades".

Um dos primeiros nomes a confirmar a notícia da morte (e a lamentá-la) foi o também ex-deputado e ex-governante João Soares. No Facebook, Soares adiantou que a morte foi causada por um AVC que Miranda Calha teria sofrido há dias e lembrou o trabalho desempenhado pelo "veterano quadro" do PS nas áreas da Defesa e do Desporto.

"Era, até ao final da anterior legislatura, o único parlamentar eleito sempre desde a Constituinte. Pelo PS, claro, de que era um indefectível. A sua família, e amigos mais chegados (entre os quais me conto) deixo o testemunho do meu pesar, e sentidos pêsames", remata Soares.