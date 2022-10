Quebra de receitas do turismo não ameaça investimentos em Lisboa e Porto

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e o vice-presidente da Câmara de Lisboa, João Paulo Saraiva, asseguram que têm folgas financeiras e condições para contrair empréstimos à banca para acudir à crise, apesar dos impactos devastadores da pandemia na economia. Imobiliário e turismo, as galinhas dos ovos de ouro dos dois municípios nos últimos anos, são as áreas mais afetadas, mas é ainda prematuro calcular prejuízos, dependentes da incerteza do tempo de duração do estado de emergência. Para já, nem a Norte nem ao Sul se colocam em risco os investimentos em curso.

Apesar de a febre turística estar congelada, nenhum dos municípios equaciona, para já, a supressão da taxa turística, até porque com a hotelaria quase toda encerrada por falta de clientes a taxa não onera a industria do turismo nem os empresários. "Esta seria uma medida prematura e desproporcionada". "Suprimir algo que não está a ser pago é algo inútil e o município não toma medidas por impulso, afirma Rui Moreira, frisando que, neste momento, não serviria de estímulo ao turismo, que não é sequer agora desejável".

João Paulo Saraiva, vereador com o pelouro financeiro da autarquia da capital, é da mesma opinião: prevê "impactos negativos devastadores" nos próximos meses devido à fuga de turistas, cenário que, frisa, se prolongará para além da 'quarentena', por não ser imediata a reconquista da confiança dos viajantes, sobretudo no turismo 'city break'.

Em 2019, a taxa turística valeu ao Porto € 15,1 milhões em termos de taxa liquidada, 67,5% superior em relação à previsão orçamental (€ 8,3 milhões), o que significou um peso de 5% das receitas do orçamento autárquico do ano passado. E este ano, os valores voltavam a ser animadores: entre janeiro e fevereiro, foram cobrados mais de €2,3 milhões de taxa turística, uma subida de 17,4% em relação a 2019. Agora já é "evidente a acentuada queda da atividade turística na cidade" a partir da segunda semana de março. Em Lisboa, o valor cobrado foi superior a €30 milhões, mas agora a previsão não difere em muito da feita a norte. Em ano de pandemia, será "certamente muito aquém", diz João João Paulo Saraiva, sem se atrever a previsões.

"É ainda muito prematuro e impreciso" fazer previsões sobre a quebra de receitas, sustenta Rui Moreira que também a antecipa como "avassaladora" já a partir deste mês. O vice-presidente da Câmara de Lisboa também faz depender a projeção do impacto nas receitas turísticas da duração do estado de emergência. "Nesta fase, a falta de turistas não é preocupação que nos assalte, mas antes como atacar as necessidades dos residentes e a debilidade económica", garante o vereador, prioridades compartilhadas pela autarquia portuense.

Projetos em marcha não caem

Questionados sobre que iniciativas e projetos caem com a fuga desta fonte de receita, os autarcas garantem que os investimentos em curso irão manter-se, como é o caso do novo cais da frente Ribeirinha, entre o Terreiro do Paço e a Doca da Marinha, a construção dos dois túneis de drenagem (€140 milhões), entre Monsanto e Santa Apolónia e Chelas e o Beato, e a requalificação do Palácio da Ajuda, em Lisboa. Na invicta seguem as obras de reabilitação do Mercado do Bolhão e edificação do Terminal Intermodal de Campanhã, enquanto Rui Moreira aguarda o visto do Tribunal de Contas, em banho-maria há mais de um ano, para arrancar com o projeto do Matadouro do Porto, que alavanca a requalificação da zona de Campanhã.

"O que caiu foram uma série de eventos culturais, desportivos e de animação da cidade", diz Rui Moreira, que recorda que o município foi o primeiro a antecipar o encerramento dos teatros municipais, festivais e eventos públicos. Na Invicta, eventos como o Rali de Portugal, a Supertaça Europeia e concertos e festivais vão ser cancelados ou adiados, tal como grandes eventos em Lisboa

No Porto, estima-se que os cancelamentos de eventos representem uma disponibilidade financeira da ordem dos € 2 milhões, que o executivo adianta irão ser aplicados "diretamente no apoio ao comércio local". Em Lisboa, a folga de tesouraria será aplicada em medidas como a suspensão temporária das rendas em todos os fogos municipais e para reforçar os fundos de emergência de serviços públicos, Proteção Civil ou Polícia Municipal.

Porto desvia receitas de eventos para comércio local

Por calcular estão ainda as quebras de receitas em impostos como IMT, licenciamentos e taxas, face à diminuição da atividade económica e imobiliária nas duas maiores cidades do país. "Tudo depende do perfil temporal da crise", referem em uníssono os autarcas. No pacote de medidas que Rui Moreira se prepara para anunciar, o executivo avança que irá cortar este tipo de despesas fixa às empresas e comércio "pelo lado do licenciamento" "A isenção do pagamento de taxas e licenças ao comércio é o das primeiras medidas a tomar", acrescenta. Em Lisboa, João Paulo Saraiva prevê que o maior corte de receita seja no IMT, cuja previsão era de € 200 milhões para este ano.

Perante o inesperado quadro de emergência nacional e a consequente paralisação de atividades económicas ligadas à febre imobiliária e do turismo que encheu os cofres de Lisboa e Porto para investir, os dois municípios irão proceder a orçamentos retificativos. No caso do Porto, sendo recorrente a retificação para incorporação do saldo de gerência anterior, "agora este ato terá um impacto diferente, uma vez que a revisão será mais profunda".

Sem dívidas bancárias e um saldo de gerência em 2019 de € 97,8 milhões, a Câmara do Porto afiança estar "capaz de atacar a crise do ponto de vista financeiro", estando aberta a possibilidade de recorrer ao endividamento para apoiar o tecido económico e empresarial. Ao Expresso, Rui Moreira revela que "a Câmara tem aprovado um crédito bancário de € 39 milhões, nunca usado e a que pode recorrer rapidamente".

No município liderado por Fernando Medina, o orçamento retificativo irá rever a receita em baixa, mas também passa por reajustar a despesa em função das novas necessidades. Os autarcas asseguram que o foco maior de investimento são as medidas económicas para manterem as cidades ativas e em funcionamento, além de prepararem desde já a retoma pós-pandemia. Em Lisboa, João Paula Saraiva garante que o município, além de receitas próprias, se irá socorrer do Plano de Investimento Lisboa 21 e outras linhas de financiamento, como a do Banco de Investimento Europeu.

Apesar dos tempos difíceis que se avizinham, o vice de Medina revela-se otimista em relação ao futuro, lembrando que boa parte das economias europeias recuperaram numa década a pandemia da gripe espanhola, há cem anos. "Agora, numa economia global, passado o surto e existindo vacina para a Covid-19, o período de retoma será mais curto", acredita. Será?