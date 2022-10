Ferro Rodrigues apela ao bom senso sobre projetos de resolução

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, apelou esta segunda-feira ao bom senso quanto à apresentação de projetos de resolução durante a Conferência de Líderes, numa altura em que todas as atenções estão voltadas para a resposta à pandemia de Covid-19.

Durante a reunião, o PCP defendeu que só os projetos de lei deveriam ser agora discutidos e votados no Parlamento, mas o CDS, o PAN, o Chega e a Iniciativa Liberal contestaram e garantiram que irão continuar a apresentar projetos de resolução, com recomendações ao Governo sobre a Covid-19.

À semelhança do que tem acontecido nas últimas reuniões da Conferência de Líderes, o PSD e o CDS insistiram que a Assembleia da República devia fechar as portas e funcionar no regime de Comissão Permanente, à exceção dos restantes partidos.

Mais tempo para os deputados únicos

Foi aprovado ainda um requerimento conjunto do Chega e da Iniciativa Liberal para os deputados únicos terem mais tempo de intervenção nos debates do Estado de Emergência. Mas não terão os três minutos solicitados, uma vez que Ferro Rodrigues pediu que fosse respeitada a proporcionalidade. André Ventura e João Cotrim de Figueiredo passam a dispor assim de dois minutos para intervir nos plenários.

Durante a Conferência de Líderes foi decidido também que o debate quinzenal de amanhã, com o primeiro-ministro, contará apenas com quórum de funcionamento de 1/5 dos deputados e que a reunião plenária da próxima semana servirá para discutir e votar a proposta de lei do Governo que suspende o prazo de caducidade dos contratos de arrendamento devido à pandemia. Mas poderá também ser votado nesse plenário um eventual prolongamento do Estado de Emergência, caso seja decidido prolongá-lo por mais 15 dias.