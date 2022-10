Presidente da Câmara de Matosinhos com covid 19

A presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, está infectada com a Covid-19, em isolamento na sua casa. O vereador António Correia Pinto está internado no Hospital Pedro Hispano depois de um teste positivo, no dia 19, disse ao Expresso fonte da autarquia.

O estado de saúde do vereador que tem o pelouro da educação - que começou a ter sintomas de sindrome gripal alguns dias antes, - é estável e a Câmara espera que ele tenha alta na próxima semana.

Luísa Salgueiro, que soube o resultado do seu teste positivo na sexta-feira "está assintomática".

O vice-presidente da Câmara de Matosinhos, Fernando Rocha, está em casa de quarentena.

Há outras pessoas de quarentena na Câmara, mas na semana passada quando foi conhecido o resultado positivo do teste do vereador Correia Pinto, o plano de contingência do Município já tinha sido acionado "pelo que havia poucos trabalhadores no edifício da Câmara Municipal", explica a autarquia sublinhando que o delegado de saúde pediu a lista de todas as pessoas que estiverem em contacto com o vereador e a presidente da Câmara, "devendo agora decidir como atuar".