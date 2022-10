Bloco quer impedir despedimentos, despejos e cortes de água e luz

Impedir todos os despedimentos, os despejos e os cortes de água, luz ou gás. Em tempo de emergência, são algumas das medidas que o Bloco de Esquerda propõe implementar, exemplos da “resposta imediata” que entende que neste momento é preciso dar para completar as medidas já apresentadas pelo Governo.

Num projeto apresentado no Parlamento esta quarta-feira, os bloquistas propõem-se a corrigir várias situações de desproteção ou precariedade face à crise do Covid-19. Desde logo, para “garantir direitos fundamentais”, impedindo nesta fase os despejos e prorrogando, através de uma moratória, os prazos para pagar créditos à habitação e de rendas em casos de “vulnerabilidade económica” ou “queda abrupta de rendimentos”. Os mesmos critérios (assim como a infeção com o Covid-19) se aplicam para que ninguém veja a água, luz, gás ou comunicações cortadas em casa, durante este período.

No que toca a direitos do Trabalho, mais medidas excecionais: enquanto o tempo for de combate ao surto, o Bloco quer impedir qualquer despedimento (exceção feita aos que se iniciarem por vontade do trabalhador ou por acesso à reforma) e prolongar o acesso a prestações sociais como o subsídio de desemprego ou as bolsas de investigação por três meses.

Outra medida a ter em atenção, para as famílias, é a possibilidade de ambos os pais, e não apenas um, receberem o apoio previsto pelo Estado (66% do salário) se ficarem em casa com filhos menores de 12 anos, caso tenham mais do que um filho. O Bloco quer ainda que o período de dias de férias normalmente previsto não seja contabilizado para quem ficar em regime de lay off (suspensão do contrato ou redução dos horários de trabalho).

O último ponto previsto no pacote das medidas do Bloco tem a ver com o reforço do SNS. Enquadra-se aqui a proposta que já tinha sido referida pelo partido relativa à requisição dos meios dos setores privado e social, que durante este período ficariam sob tutela do Ministério da Saúde, e o levantamento de todos os equipamentos como ventiladores, máscaras, etc.

Ao Expresso, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, confirma que as medidas a apresentar não ficarão por aqui; este é apenas um primeiro pacote de “resposta imediata”, a ser complementado nos próximos dias.