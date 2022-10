O dia em que Costa tirou a palavra a Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa decidiu no sábado ao fim da tarde que gravaria um vídeo para publicar na sua página oficial sobre a gestão da crise do Covid19. A sua última mensagem sobre o assunto ainda estava quente. Na véspera, o Presidente já tinha publicado uma nota onde admitia vir a "tomar a iniciativa" caso se justificassem medidas mais duras do que as que o Governo decidira em Conselho de Ministros e anunciara ao país. Mas, fechado em casa de quarentena e afastado fisicamente da boca de cena na gestão da crise, Marcelo sentiu a urgência de retomar a iniciativa política e decidiu não perder mais tempo.

Domingo à tarde, em vídeo chamada com o primeiro-ministro, acertarem agulhas sobre as novas decisões do Governo - as fronteiras terrestres serão fechadas à circulação de pessoas, mantendo-se apenas abertas para a circulação de mercadorias. E o Presidente também tinha algo a acrescentar à gestão política da crise: pela sua parte, chegara a altura de avançar para o estado de emergência.

Costa não rejubilou com a ideia, como deixou, aliás, bem claro, nas declarações públicas que fez ao fim da tarde, após falar com o Presidente. Mas os tempos não estão para divergências e o primeiro-ministro jogou na elegância institucional: se o Presidente da República decidisse avançar com a emergência, o Governo não daria parecer negativo.

Só que, António Costa não ficou por aqui. Anunciou que Marcelo Rebelo de Sousa iria convocar o Conselho de Estado antes de declarar o estado de emergência, e assim 'queimou' a novidade que o Presidente tinha para anunciar no vídeo que, uma hora depois, colocaria ao dispôr dos media no seu site oficial.

O país ficou a saber que, com grande probabilidade, vem aí o estado de emergência. E também ficou a saber - Costa não o disse mas deixou perceber - que para o chefe do Governo não havia neste momento necessidade de medidas mais duras, se os portugueses continuarem a cumprir como têm cumprido as restrições decididas pelo conselho de ministros na quinta-feira passada.

"Os portugueses têm estado exemplarmente a cumprir todas as normas que têm sido estabelecidas”, afirmou o primeiro-ministro. Para concluir que "temos de compreender a melhor forma, aliás, de evitar a necessidade de adoptar medidas mais duras e continuarmos aquilo que os portugueses têm feito ao longo destes dias”.Seguiu-se o alerta sobre o estado de emergência, que implica "uma restrição bastante extensa de direitos, liberdades e garantias” das pessoas.

Segundo o primeiro-ministro, “nos termos da Lei da Saúde Pública e nos termos da Lei de Bases de Saúde, o Estado dispõe das competências necessárias - que, aliás, têm sido exercidas quando necessário, para fazer proceder ao confinamento profiláctico de qualquer cidadão”. A este propósito, acrescentou que “no âmbito da Lei de Bases da Protecção Civil há ainda um nível de evolução possível para a calamidade, onde é possível estabelecer de forma generalizada restrições à liberdade de circulação, além daquelas que já existem e que têm vindo a ser respeitadas”. No fundo, toda a mensagem de António Costa foi no sentido de salientar que o que tem que ser feito está a ser feito e o que tem que ser cumprido está a ser cumprido.

Mas ... “a Constituição prevê e a lei permite” que o Presidente da República tome a iniciativa de decretar o estado de emergência e aqui o primeiro-ministro também chamou a si a demarcação de balizas: "Da análise que fizemos (ele e o PR) concluímos que do conjunto dos direitos, liberdades e garantias dos portugueses aquele que podia estar em causa numa circunstância destas tem a ver com a liberdade de circulação, porque nada justifica a limitação de liberdade de expressão, de comunicação, de informação, ou de acesso a documentos administrativas", afirmou.

De seguida, voltou ao seu mantra sobre o assunto: "As restrições à circulação para já têm vindo a ser todas cumpridas pelos portugueses” e pela sua parte disse "não ver necessidade" de avançar para estádios excessivamente elevados de restrições aos cidadãos.

Pelo contrário, disse, "temos de viver este momento com a consciência de que é um momento duradouro que não podemos gastar as munições todas imediatamente”, até porque “há muitos países que têm resistido a adoptar medidas com receio do cansaço de que as medidas possam vir produzir na população, e há países que adoptaram as medidas e onde esse cansaço também existe”. Clarinho como água.

Uma hora depois, era a vez de Marcelo Rebelo de Sousa entrar em cena. Um vídeo gravado pelo próprio a partir de casa e através do seu telemóvel, voltou a colocar o Chefe de Estado frente a frente com os portugueses. Só que, a notícia que o Presidente tinha para dar já tinha sido dada. Convocará o Conselho de Estado para quarta-feira (a única novidade era a data da reunião) para ouvir os conselheiros sobre a sua intenção de declarar o estado de emergência. E o que se seguiu também não era novo: o PR repetiu o teor da mensagem que publicara na sua página oficial dois dias antes, quando elogiou os portugueses e lhes dirigiu palavras de confiança.

Desta vez, Marcelo agradeceu a "quarentena voluntária" dos portugueses. Fez um voto de confiança na união entre todos os orgãos de soberania que disse acreditar que continuarão "juntos" - " o que nos une é muito mais importante do que o que nos pudesse dividir". E informou que quem estava a falar aos portugueses não era o Presidente da República mas o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa. A mensagem não era institucional, era "pessoal".

A comunicação do Presidente da República ao país continua, assim, adiada. Na quarta-feira, Marcelo regressa ao Palácio de Belém, onde se reunirá por vídeo conferência com os conselheiros de Estado. E anunciará, tudo indica, o estado de emergência. A esquerda não gosta da figura mas não deverá chumbá-la quando for chamada a votá-la no Parlamento.

António Costa, que ao contrário do que aconteceu nos fogos, desta vez assumiu a dianteira, não só na tomada de decisões como na comunicação com o país, já ajudou a abrir o caminho para que não se ponha em causa a iniciativa presidencial. Mas, desta vez, quem controlou os acontecimentos foi ele. Marcelo - que confessou em privado ter tido, com a quarentena forçada, "um azar dos Távoras" - regressa na próxima semana.