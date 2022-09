Rui Rio tentado em reforçar poderes de Marcelo

Até ver, está tudo nos segredos dos deuses. O PSD decidiu avançar com uma proposta de revisão da Constituição, mas vai escondendo os principais eixos dessa reforma. Na verdade, está quase tudo por fechar: Rui Rio e os principais dirigentes do partido têm uma ideia vaga sobre as áreas em que é preciso mexer — e o sistema político pode ser uma delas —, mas terá ainda de ser criada uma comissão para a revisão constitucional que vai recolher e coordenar todos os contributos antes de apresentar uma proposta formal.

Há, para já, um dado adquirido: Rui Rio vai mesmo insistir na proposta de alteração à composição do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), o órgão de disciplina e de gestão dos procuradores. E Marcelo Rebelo de Sousa pode ser a chave: na conferência de imprensa em que anunciou a iniciativa, o líder social-democrata assumiu que quer garantir a existência de uma maioria de não-magistrados no CSMP, como admitiu também que a solução pode passar por dar a prerrogativa ao Presidente da República de indicar nomes para aquela estrutura.

