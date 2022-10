Montijo preso por fios. Alcochete jamais?

António Costa vai tentar dar esta semana um dos seus últimos tiros a favor do Montijo, que se falhar pode obrigá-lo a deixar cair o aeroporto na Base Aérea nº 6. O caminho afunila-se para aquela localização e, mantendo as câmaras municipais o veto, o Governo irá virar-se para o PSD — com quem tem havido conversas —, para tentar que os sociais-democratas aprovem legislação que permita desbloquear o projeto. Só se ficar sem saí­da, podendo responsabilizar Rui Rio, é que o Governo assumirá outra alternativa: nos bastidores já começa a desenhar-se um provável regresso à opção pelo Campo de Tiro de Alcochete.

A jogada será sobretudo política, uma vez que os caminhos estão bloqueados e António Costa sabe disso. O primeiro-ministro quer apenas forçar o Montijo até ao fim e mostrar que fez tudo pela localização em causa. Trata-se de testar o PSD, uma vez que Rui Rio disse que primeiro o Governo tinha de tentar um acordo com as autarquias. Esta segunda e terça-feira, António Costa vai reunir-se com as Câmaras Municipais da Moita e do Seixal, as duas autarquias do PCP que continuam a dar parecer negativo à construção do aeroporto. Apesar das prioridades do Governo terem mudado nesta semana, por causa do combate à epidemia do Covid-19, este tópico mantém-se na agenda de António Costa.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.