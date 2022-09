Parlamento continua aberto mas plenários serão reduzidos

Foi decidido esta sexta-feira, durante a Conferência de Líderes extraordinária, que o Parlamento continuará em funcionamento, mas será reduzido o número de plenários na próxima semana. O plenário de quinta-feira foi suspenso e na quarta-feira será avaliada de novo a situação.

Também a partir da próxima semana, as comissões passarão a decorrer em salas maiores com a presença de menos deputados. O objetivo do Governo é que seja possível apresentar já no início da próxima semana um projeto de lei para dispensar a fiscalização prévia do Tribunal de Contas para as despesas da Saúde, Economia e Segurança Social.

A decisão acontece dias depois de PS, PSD e CDS terem defendido medidas mais restritivas para o Parlamento. Desta vez, Ferro Rodrigues tomou a iniciativa de propor condicionamentos, mas havia quem quisesse ir mais longe: o CDS, através do líder parlamentar Telmo Correia, defendeu que só se deveriam realizar plenários para aprovar medidas excecionais, de combate ao surto de Covid-19, deixando o resto das decisões para a Comissão Permanente.

O PAN terá defendido ainda o encerramento das comissões parlamentares, uma solução que não foi acolhida na reunião.

Já o Bloco, que acompanhou a solução proposta por Ferro Rodrigues, sugeriu também a redução de pessoas nas comissões e nos plenários, excetuando os casos em que é preciso assegurar o quórum para as votações - uma proposta aceite por todos os grupos parlamentares.

