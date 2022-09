Rio vai propor alteração do Conselho Superior do Ministério Público na revisão constitucional

Rui Rio não abre totalmente o jogo em relação à proposta de revisão constitucional que vai levar a votos, no máximo, “até ao final do ano”. Mas há um dado adquirido: a alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), o órgão de disciplina e de avaliação dos procuradores, vai constar dessa proposta.

Em conferência de imprensa, Rui Rio assumiu que, para alterar o modelo de nomeação para o CSMP dando, por exemplo, poderes ao Presidente da República para indicar nomes para esse órgão de disciplina, tal terá de passar necessariamente por uma revisão da Constituição. Independentemente do desenho final da proposta, o objetivo, explicou Rio, é o mesmo: garantir que há uma maioria de não magistrados no CSMP para evitar casos de “juízes em causa própria”.

Em 2019, já com Rio como presidente do partido, o PSD propôs que CSMP passasse a ter mais elementos nomeados pela Assembleia da República do que eleitos pelos próprios magistrados. Ou seja, aquele órgão passaria a ter uma maioria de não-magistrados. A proposta acabou por ser chumbada no Parlamento.

Já sobre a questão da reforma do sistema político, Rio admitiu que, apesar de não desistir de uma bandeira que é sua, tal pode não passar necessariamente por esta proposta de revisão do Texto Fundamental que o PSD agora propõe.

O líder social-democrata garantiu ainda que o PSD não pretende "fazer uma revolução", mas antes apresentar "medidas pontuais" que permitem resolver bloqueios identificados. Será agora criado um grupo de trabalho para estudar todas as hipóteses e, de preferência até final de julho, Rio espera ter desenhada um proposta para levar ao Parlamento.