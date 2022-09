João Paulo Batalha: “O Governo não tem mecanismos para avaliar incompatibilidades”

O presidente da Associação Transparência e Integridade, João Paulo Batalha, acusa o Governo de não estar interessado em avaliar eventuais incompatibilidades dos 19 membros do Governo que têm ligações diretas ou indiretas a empresas, como avançou esta terça-feira o “Público”. “Seria útil avaliar se se colocam conflitos de interesses, mas o Governo não está interessado em fazer essa verificação, como demonstraram situações análogas com ministros”, diz ao Expresso João Paulo Batalha.

Segundo o presidente do organismo, o Governo “não dispõe de mecanismos para avaliar incompatibilidades”, frisando que o Código de Conduta dos Deputados é “letra-morta” pois tem um conjunto de princípios que não são verificados e que ainda está em curso o processo de criação da Entidade para a Transparência que deverá fiscalizar as declarações de rendimentos, património e interesses dos titulares de cargos políticos.

“O facto de alguns membros do Governo nem sequer terem assinalado as suas ligações a empresas mostra que existe pouco zelo no preenchimento dos registos de interesses. Não são devidamente fiscalizados e se entregam fora do prazo também está tudo bem”, acrescenta.

Na ótica de João Paulo Batalha, os casos de Marta Temido – cujo marido foi presidente do Conselho Nacional de Saúde – e de Pedro Siza Vieira – que foi gestor de uma imobiliária com a mulher – , revelaram a “inutilidade da regulação” feita pelo Governo nesta área. “O Código de Conduta é absolutamente inútil e foi feito apenas para ultrapassar o embaraço mediático. A seguir cada governante geriu os seus conflitos e a postura do Governo tem sido a de não levantar ondas“, observou.

Considerando que o relatório dos registos de interesses, eleborado por um grupo de trabalho da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, está “incompleto” e não previne conflitos de interesses, João Paulo Batalha defende ainda que é preciso não só garantir o escrupuloso cumprimento da lei, mas repensar também a estrutura das instituições no combate à corrupção.

“Temos a Entidade para a Transparência, a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) e o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC). No fundo, há uma dispersão de entidades que resulta na ineficácia do controlo. Este debate tem que estar no Parlamento. Faltam instituições sólidas e há que agir mais a montante”, sustentou.

Na próxima sexta-feira, João Paulo Batalha será ouvido na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, após o organismo que preside ter entregue no passado dia 5 de dezembro uma petição no Parlamento a apelar à adoção de uma Estratégia Nacional Contra a Corrupção em áreas como a Política, Justiça, Administração Pública, Sociedade, Sector Privado e Regulação. Entre as principais prioridades defende-se o “reforço da aplicação efetiva de exigentes padrões de conduta, de regulação ética e de financiamento político.”