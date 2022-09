Coronavírus. Costa: “Não temos qualquer razão para mudar medidas que foram aprovadas no Orçamento do Estado”

António Costa disse esta terça-feira aos jornalistas, na ressaca da videoconferência do Conselho Europeu com foco no impacto do novo coronavírus, que à data não há qualquer "razão" para mudar uma linha ao Orçamento do Estado que foi aprovado o mês passado no Parlamento e que não está a equacionar um orçamento retificativo. "Não temos qualquer razão para mudar medidas que foram aprovadas no Orçamento do Estado."

Uma coisa é, disse, fazer "atualizações de crescimento económico", que serão feitas. Outra, disse, era mexer no Orçamento do Estado: "Não há qualquer razão para que não possam ser executadas".

Aos jornalistas, em Lisboa, o primeiro-ministro defendeu que há margem para fazer face a imprevistos e que a sua política de contenção é que garante uma execução tranquila e fazer face a imprevistos. Contudo, admite alterações na "trajetória" dessa execução consoante for avaliando o evoluir dos efeitos do vírus na economia.

Costa informou ainda que nenhum outro Estado-membro tenciona seguir o exemplo da Áustria, que fechou a fronteira com a Itália. Além disso, o PM disse que não vai cancelar a viagem à Alemanha, pois existem “outros temas” para debater para além do impacto do novo coronavírus.

Costa e o Conselho Europeu: "Fui muito claro que não podia haver qualquer risco de acontecer o que aconteceu em 2009”

O Conselho Europeu decidiu esta tarde flexibilizar metas e regras para ajudar as pequenas e médias empresas, para facilitar o investimento público em serviços de saúde e também aumenta o investimento em investigação. Uma resposta à crise muito semelhante ao que aconteceu em 2009 e por isso António Costa quis deixar o alerta: espera bem que daqui a dois anos, como aconteceu em 2011, não haja uma reversão das medidas.

"Fui muito claro que não podia haver qualquer risco de acontecer o que aconteceu em 2009 quando foram decididas medidas para aumentar o investimento público e dois anos depois" houve uma reversão. "Fui muito claro que a adoção destas medidas têm de contar com a garantia que não há reversão de medidas a seguir. Para que daqui a dois anos não venham dizer que se fez mais do que se devia", referiu.Em cima da mesa, a serem aprovadas pelo Eurogrupo, estão várias medidas de estímulo ao investimento a serem tomadas pela Comissão Europeia mas também pelo Banco Central Europeu.

Ficaram decididos quatro pontos, disse Costa:

1 - "Necessidade de serem adoptadas medidas pela Comissão Europeia para assegurar o fornecimento de equipamentos de protecção individual e medicamentos de forma a evitar a paragem dos mercados em relação a estes produtos";

2 - Haver uma "acção coordenada de forma a investir na investigação e desenvolvimento";

4 - Aprovar um "conjunto de medidas tendo em conta dar uma resposta muito clara de forma a que esta epidemia atinja também o emprego e o conjunto da economia", disse.

Por isso, Christine Lagarde informou os chefes de governo europeus que irá propor ao conselho de governadores do Banco Central Europeu "medidas muito fortes para assegurar o financiamento das pequenas e médias empresas".

Além disso, a presidente da Comissão Europeia vai lançar um "novo programa de investimento no âmbito do Invest Europe de 25 mil milhões de euros para reforçar o investimento em todos os serviços".

Além disso, há um "consenso de utilizar toda a flexibilidade prevista no Pacto de Estabilidade para investir o que for necessário nos serviço de saúde e assegurar que a economia vai continuar a funcionar" e defender "o que é fundamental que é o emprego e o rendimento das famílias".

Num outro ponto, Costa disse ainda que houve consenso para mudar as regras para apoiar as pequenas e medidas empresas de um patamar de 300 mil euros para 500 mil euros, por exemplo através de mecanismos de garantia.

Medidas a tomar sobretudo em "setores críticos da economia" como o "turismo e aviação".

“Qualquer português que esteja onde estiver não deixará de contar com o apoio do Estado português”

Questionado sobre a situação de portugueses no estrangeiro, António Costa disse que o Governo irá seguir o exemplo do que aconteceu nos casos em Wuhan e no cruzeiro no Japão.

“A nossa obrigação, que temos assumido, é a de assegurar a proteção consular e dar apoio. Foi assim com os portugueses que estava em Wuhan, que foi possível trazer para Portugal, e com o nosso compatriota, Adriano Maranhão, que trabalhava num barco de cruzeiros muito tempo retido no Japão. Foi assegurado o seu internamento e regressou são e salvo.”

E continuou: “Qualquer português que esteja onde estiver não deixará de contar com o apoio do Estado português. Lá havemos de chegar por muito longe que esteja. É a nossa função”.

O primeiro-ministro apelou ainda à responsabilidade dos portugueses. “Gostaria de renovar o apelo que é fundamental fazer: em fase de contenção, convém não esquecer que a contenção depende do comportamento de todos nós. Temos de cumprir as regras para evitarmos difundir ou contrair uma doença”.