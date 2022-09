Marcelo promulga Orçamento até sexta-feira. Artigo sobre o Metro vai parar ao TC

Marcelo Rebelo de Sousa vai promulgar o Orçamento de Estado até ao final da semana. Uma nota publicada na página oficial da Presidência anuncia que o documento chegou esta segunda-feira de manhã a Belém e que "será analisado pelas assessorias competentes e deverá ser objeto de decisão até ao final desta semana".

A promulgação do Orçamento não está em causa, confirmaram ao Expresso fontes oficiais do palácio de Belém, sem nada adiantar sobre as eventuais dúvidas do Presidente quanto à norma do OE que o PS já disse considerar ferida de inconstitucionalidade. Trata-se do artigo que foi aprovado por uma 'coligação negativa' no Parlamento (o PSD aprovou as propostas do PCP e do PAN) e que suspende as obras do metropolitano de Lisboa.

Na altura, os socialistas acusaram o PSD de "tremenda irresponsabilidade" e fizeram saber que, uma vez o Orçamento aprovado, suscitariam a apreciação sucessiva dessa norma junto do Tribunal Constitucional. Na perspetiva dos socialistas a adjudicação e outorga de contratos administrativos, de acordo coma jurisprudência do TC, são domínios próprios da atividade executiva e, como tal, da esfera puramente administrativa do Governo. Falta saber o que fará ou dirá o Presidente da República sobre a norma em causa.

A Assembleia da República aprovou em 6 de fevereiro o OE202, em votação final global, apenas com os votos favoráveis dos deputados do PS. O Bloco de Esquerda, PCP, PAN, PEV e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira (ex-Livre) abstiveram-se, enquanto PSD, CDS-PP e os parlamentares da Iniciativa Liberal e do Chega votaram contra a proposta orçamental do Governo.

Marcelo Rebelo de Sousa suspendeu no domingo a agenda por duas semanas e está em casa em quarentena voluntária, apesar de não ter sintomas da infeção Covid-19, depois de ter estado, na terça-feira, no Palácio de Belém, com uma turma de uma escola de Felgueiras (Porto), que foi encerrada devido ao internamento de um aluno.