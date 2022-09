Marques Mendes: opacidade na Justiça, o PS entre Sócrates e Guterres e um pedido para quem gosta de bola

Marques Mendes começou a sua intervenção no habitual espaço de comentário de domingo na SIC pelo tema do momento: o coronavírus, colocando-o, em termos de possíveis consequências mundiais, económicas e não só, ao lado do 11 de Setembro e da crise financeira de 2008, mas logo depois passou para o escândalo no Tribunal da Relação de Lisboa.

"Opacidades e amiguismos"

Na semana passada, o juiz jubilado Luís Vaz das Neves, ex-presidente da Relação de Lisboa, foi constituído arguido devido a mensagens telefónicas trocadas com o ex-desembargador do mesmo tribunal Rui Rangel, suspeito de corrupção no caso Operação Lex, alegadamente pela viciação dos concursos de distribuição de processos. Além de Vaz das Neves, também o seu sucessor na presidência da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento, foi envolvido na polémica.

Porque é que isto acontece? Na opinião do ex-líder do PSD por “um excesso de corporativismo” que cria a ideia de que “os juízes se protegem uns outros”. A Justiça, ao contrário do que acontece no meio político, tem um “défice de escrutínio” e são essas “opacidades, amiguismos, facilidades e faltas de transparência” que mancham o nome da Justiça, disse Marques Mendes. A partir de agora, vai começar a "caça ao juiz, é um novo desporto nacional a tentativa de encontrar mais um juiz que tenha tido uma falha". Mas fica um alerta contra generalizações: “A esmagadora maioria dos juízes é gente íntegra”. Soluções? Pelo menos uma: nomear mais gente de outras profissões para o Conselho de Magistratura para “introduzir outras capacidades de gestão” num organismo que é “totalmente preenchido por juristas”.

Ainda na área da Justiça, tempo para a Operação Marquês que tem como principal arguido o ex-primeiro-ministro, José Sócrates. A semana passada Sócrates voltou a falar a pedido do juiz de instrução, Ivo Rosa, que irá decidir se o ex-primeiro-ministro deverá ir a julgamento pelos crimes de corrupção, branqueamento, falsificação de documentos e fraude fiscal.

O procurador Rosário Teixeira já disse que se o julgamento não acontecer os portugueses podem perder a confiança na Justiça e Marques Mendes, em parte concorda: “Depois destes anos todos o mais claro e transparente, aos olhos da opinião pública, era que o processo fosse a julgamento”. No fundo, todos sofrem seja qual for o desfecho desta odisseia: “Se José Sócrates for condenado a política e as políticos sofrem o descrédito de classe, mas também se ele for ilibado pelo crime de corrupção a opinião pública vai dizer que lá estão os famosos e os poderosos que se escapam sempre da Justiça”

Portugueses pouco exigentes com líderes desportivos

As sedes do Benfica, Porto, Sporting e Braga foram alvo de buscas por suspeita de fraude e fuga ao fisco e, no entender de Marques Mendes, a operação só peca por tardia. “Por que é que não foi mais cedo? Nesta matéria de fuga ao fisco nos clubes de futebol há muito que investigar e muito que entender, mas a Justiça é muito permissiva e tolerante”, disse Marques Mendes, acrescentando que nem os dirigentes desportivos nem os clubes são “um Estado dentro de um Estado ou um conjunto de vacas sagradas”. Os portugueses, na opinião de Marques Mendes, podiam ajudar se fossem tão duros a julgar os dirigentes dos seus clubes como são a julgar empresários e políticos.

Geringonça agora teria mais custos

Sobre os avisos do Presidente da República sobre a necessidade de estabilidade política, duas coisas: Marques Mendes não acredita que exista uma crise política no próximo ano, mas considera que este segundo governo de António Costa sofre de “defeito de fabrico: nasceu sem maioria”. Se uma nova geringonça se desenhasse agora, depois de iniciada a legislatura, os partidos à esquerda do PS exigiram mais: “A fatura a pagar seria maior do que teria sido no início”. A agravar esta situação, o Governo é, neste momento, um "misto de Sócrates e de Guterres". Tem o pior dos dois mundos. "De Sócrates herdou a arrogância e um certo autoritarismo. De Guterres herdou o laxismo e a frustração política. Ambos – Costa e Guterres – quiseram uma maioria absoluta e não tiveram".

No fim da sua análise, Marques Mendes avançou que Ana Gomes vai mesmo lançar-se na corrida a Belém contra Marcelo (“e isso é bom para a eleição presidencial”) mas poucos minutos depois, no espaço de comentário na SIC Notícias, a ex-eurodeputada negou essa possibilidade.