PCP quer contrariar a ideia de que é parceiro do PS

Quatro anos de ‘geringonça’ e várias derrotas eleitorais depois, o PCP prepara-se para fazer um balanço do que correu bem e mal a partir do momento em que decidiu, pela primeira vez na história da democracia portuguesa, entrar numa solução como a da legislatura passada. Um dos grandes focos dessa análise — que coincide com a abertura das comemorações dos cem anos do partido que arrancaram ontem — é desconstruir a imagem “deturpada” que poderá ter ficado dos comunistas, de um “comprometimento” que segundo o PCP não existiu, e corrigir uma narrativa que para alguns militantes será de excessivo envolvimento com o Governo do PS.

As propostas constam na última edição do jornal do partido, o “Avante!”, publicada esta quinta-feira. Com um congresso marcado para novembro, em Loures, o partido especifica quais serão os tópicos a debater para a elaboração das chamadas “teses” — as orientações estratégicas a seguir pelo PCP, nos próximos anos. Nessas linhas, o partido dedica uma atenção particular ao que descreve como “a nova fase da vida política nacional”, ou seja, o período pós-formação da ‘geringonça’, que poderá ser difícil de avaliar no seio do PCP: se os comunistas admitem as vantagens de terem alinhado numa solução inédita que permitiu terem mais influência do que alguma vez tinham tido em instrumentos como o Orçamento do Estado e na recuperação de rendimentos, por outro lado não é possível ignorar os maus resultados eleitorais acumulados desde 2015 (dez câmaras perdidas nas autárquicas, cinco deputados a menos, e os piores resultados de sempre em presidenciais e europeias).

