Marcelo censura a estratégia de Costa

Quando deu posse ao segundo Governo de António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa não colocou condições. Avisou o primeiro-ministro de que a tarefa que o esperava não seria fácil, lembrou-lhe que “as expectativas dos portugueses são hoje maiores” e que “não há recursos para tamanhas expectativas” e rematou com um conselho: “O segredo está nas escolhas e na clareza das respostas.” Dois meses depois, antes da aprovação do Orçamento do Estado, Marcelo deu o primeiro sinal de alarme quando defendeu que o OE devia passar à esquerda e não com soluções de última hora tipo ‘Orçamento limiano’. E esta semana — perante a crescente tensão entre o PS e os ex-parceiros da ‘geringonça’, a recusa de Rui Rio em ‘salvar’ pontualmente o Governo, e o risco da economia ser abalada pelo efeito coronavírus — o Presidente carregou nas tintas: “Não se pode começar a legislatura com um ambiente de fim de ciclo”, é preciso um “rumo estável” e não contem com ele para cobrir crises políticas.

O tema da conferência dos 30 anos do “Público” era sugestivo: “Portugal... e agora?”. E Marcelo partilhou que não confia no rumo estratégico escolhido pelo primeiro-ministro, sem soluções para quatro anos e muito virado para a mera gestão do dia a dia. Antecipando-se às conclusões que parecem estar a germinar dentro do próprio Governo, o Presidente denunciou as fragilidades de se governar “sem uma perspetiva sustentável”. E embora nesta altura ninguém anteveja uma crise política que, quanto muito, tem sido colocada como cenário para finais de 2021, Marcelo entendeu ser oportuno avisar que nem pensem em eleições antecipadas. Disse-o no discurso: “Não se iludam que alguém de meridiano bom senso possa recorrer ao voto eleitoral antecipado a pretexto de indefinições estratégicas num país que acabou de sair de eleições e que vai assumir a Presidência da União Europeia.” E repetiu-o à saída, aos jornalistas: “Não vale a pena pensar que qualquer aceno dramatizador de bloqueamento institucional da parte do Governo ou da parte da oposição pode significar eleições antecipadas.” Fica o recado para Rui Rio (há na direção do PSD quem sonhe com uma crise pós-autárquicas), mas também fica a censura ao PS pela forma como tem vindo a queixar-se de “bloqueios” das oposições, seja nas obras públicas, no chumbo de leis, ou na reprovação dos nomes propostos pelos socialistas para cargos institucionais.

