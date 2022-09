Descentralização. Iniciativa Liberal inicia ciclo de jantares-debate no Porto. Rui Moreira é convidado especial

João Cotrim Figueiredo e Carlos Guimarães Pinto, ex-presidente da Iniciativa Liberal (IL), escolheram a cidade do Porto, onde o partido com assento parlamentar ganhou fôlego desde as legislativas de outubro, para lançar o primeiro de uma série de jantares-debate que vão ser realizados nos próximos meses em Évora, Leiria, Coimbra, Braga, Viseu, Aveiro e Lisboa.

No Porto, o tema é a descentralização, defendida pela IL em detrimento da regionalização, seguindo-se outras bandeiras do partido como a liberdade de escolha na Saúde e Educação, carga fiscal, menos Estado e mais liberdade no sectores económicos. No evento de arranque, o convidado da noite é o autarca independente Rui Moreira, acérrimo defensor da regionalização e crítico assumido da descentralização em curso, razão pela qual a Câmara do Porto rejeitou a transferência de todas as competências do Estado central para 2019 e 2020, por não concordar com o modelo proposto pelo Governo e por falha nos mapas financeiros das áreas a assumir.

Apesar de a descentralização ser uma das bandeiras da IL, os seus líderes querem ouvir a população e as personalidades locais sobre situações concretas, por preconizar que as autarquias nas competências transferidas devem decidir sobre as suas receitas e despesas, concorrendo livremente entre si.

Para Cotrim Figueiredo, é fundamental que os dois conceitos - descentralização e regionalização - não se confundam. “Somos contra qualquer modelo replicador de estruturas do Governo, sem qualquer reforma prévia. Defendemos a descentralização, mas não contem com a IL para qualquer ação a adicionar estruturas de poder e engordar o Estado”, afirma o deputado, acrescentando que Portugal precisa de uma descentralização que seja “fiscalmente neutra, ou seja, que cada recurso atribuído ao poder local seja subtraído ao Estado central”.

O líder da IL defende que o verdadeiro caminho para devolver poder às pessoas é dar poder às comunidades locais, apostando na proximidade. Em comunicado, a IL sustenta que a regionalização que está a ser desenhada, designadamente pelo PS, pretende duplicar recursos: “O que é um grande risco. No dia em que as pessoas virem que a regionalização apenas serviu para atribuir mais tachos e duplicar estruturas, o apoio à descentralização vai baixar”.

O partido refere um relatório recente da OCDE, que aponta Portugal como um dos países mais centralistas da União Europeia e um dos que revela maiores assimetrias regionais e com mais problemas de corrupção. O partido defende que é fundamental assegurar que o processo não condene, para sempre, Portugal a ser um país centralista.

Fonte do partido adianta ao Expresso que, embora as competências já tenham sido definidas, este não deve ser um processo fechado, sendo preciso debater como deve funcionar tecnicamente o financiamento das mesmas, o que se deve fazer com as Comissões de Coordenação e desenvolvimento Regional que já existem, como se pode limitar o aumento de estruturas burocráticas, quais os calendários deste processo, entre outras questões.

“É preciso também pensar na parte mais política, a começar por discutir as propostas e ideias de regionalização e descentralização de outros partidos”, refere a mesma fonte.