Decreto-lei do Governo sobre PPP chumbado no Parlamento

A Assembleia da República 'chumbou' esta sexta-feira o novo decreto-lei do Governo sobre as Parcerias Público-Privadas (PPP). As cinco propostas que previam o fim da vigência do decreto-lei – PSD, PCP, PAN, PEV e Iniciativa Liberal – foram aprovadas com os votos contra do PS, a abstenção do CDS e os votos a favor das restantes bancadas.

Durante o debate em plenário, o secretário de Estado da presidência do Conselho de Ministros, André Caldas, manifestou a disponibilidade do Governo para continuar o debate sobre esta matéria, considerando que era preferível melhorar o regime jurídico do que regressar ao regime originário que assinalou "problemas". E deixou um apelo à oposição, sublinhando que cabia aos partidos encerrar hoje a discussão ou "amadurecê-la" com vista a um consenso mais alargado.

Mas a maioria dos partidos criticou a "opacidade", a "discricionariedade" e os negócios "ruinosos" resultantes do decreto-lei do Governo aprovado em novembro do ano passado. A deputada centrista Cecília Meireles considerou que o ministro das Finanças deverá voltar a ter poder nesta área, sustentando que a responsabilidade das decisões ao nível das PPP "não pode ser diluída" no Conselho de Ministros.

Também o deputado José Luís Ferreira (PEV) criticou as alterações introduzidas pelo Governo no regime das PPP que "permite pagar hoje obra para pagar amanhã" e não servem de travão para os "negócios ruinosos" do Estado, enquanto o deputado comunista Bruno Dias lamentou que a utilização das PPP tenha tido como um dos principais objetivos a "desorçamentação do investimento".

A deputada bloquista Isabel Pires sublinhou, por sua vez, que o BE sempre se manifestou contra este mecanismo "lesivo para o erário público" que inundou todos os sectores. André Silva (PAN) apontou alterações graves no regime que podem colocar em causa a "sustentabilidade das contas públicas". Garantiu ainda que o PAN não tem "preconceitos ideológicos" quanto a PPP, mas que o partido não poderá acolher propostas que não preveem uma "rigorosa análise" do custo benefício.

Já o deputado socialista Carlos Pereira teceu duras críticas ao PSD, afirmando que criticou o decreto-lei do Governo e não apresentou soluções. "O PSD devia ir até ao fim e apresentar propostas. Criticaram, criticaram e criticaram e não apresentam uma solução. O país não compreende isso por parte do maior partido da oposição. O PSD comporta-se como como um aluno traquina que deixa uma bomba de cheiro numa sala e depois assobia ao lado", atirou.

Do lado do PSD, Afonso Oliveira considerou apenas positiva a norma interpretativa em relação às regiões autónomas do diploma do Executivo e avançou que o partido irá apresentar um projeto de lei nesse sentido. "O PS tem que ter uma atitude de maior humildade democrática em matérias de extrema importância para o país", declarou o deputado social-democrata aos jornalistas nos Passos Perdidos, após o debate, insistindo que é preciso salvaguardar o interesse público.

Questionado sobre a norma interpretativa em relação aos municípios, Afonso Oliveira admitiu que o PSD irá também analisar essa questão, podendo inclui-la no diploma a apresentar.

Encargos de €1152 milhões até setembro

O Expresso já tinha avançado na semana passada que o regime do Governo para as PPP estava em risco, uma vez que os partidos não concordavam com a retirada de poderes ao ministro das Finanças e o BE criticava a exclusão dos projetos de habitação deste regime.

Nos primeiros nove meses de 2019, as PPP representaram encargos líquidos de cerca de 1151,9 milhões de euros para o Estado, o que se traduz num decréscimo de 63,4 milhões de euros (menos 5%) face ao valor registado no período homólogo anterior e para o qual contribuíram os sectores rodoviário e da segurança, segundo a Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP).

Para o final do ano, estão previstos custos de 1692 milhões de euros contra os 1678,5 milhões de euros gastos em 2018. Estes dados foram divulgados esta semana pela UTAP, depois de o jornal ‘Público’ ter noticiado que há mais de um ano que o raio-x às PPP não era publicado. O último relatório, relativo ao primeiro trimestre de 2019, tinha sido colocado no site da UTAP em agosto. Entretanto, na quarta-feira, dia 4, a UTAP publicou as contas dos segundo e terceiro trimestres do ano passado, em vésperas da discussão e votação da nova lei das PPP no Parlamento.

O universo de PPP objeto de reporte por parte da UTAP incorpora 35 parcerias inseridas em cinco sectores de atividade (rodoviário, ferroviário, aeroportuário, saúde e segurança). Quanto a alterações relevantes nas PPP ocorridas durante o terceiro trimestre de 2019, a UTAP sinaliza, por exemplo, a reversão para o Estado da gestão do Hospital de Braga, que a partir de 1 de setembro deixou de ser uma PPP com a José de Mello Saúde ao leme. Recorde-se que o grupo privado não aceitou o convite do Ministério da Saúde de prorrogar o contrato de PPP e a internalização da unidade tornou-se inevitável. O mesmo vai acontecer em junho de 2021 ao Hospital Vila Franca de Xira, também adjudicado aos Mello.

Entretanto, a UTAP também publicou, na quarta-feira, o relatório de avaliação intercalar do Hospital de Loures cuja PPP, gerida pela Luz Saúde, gerou uma poupança para o erário público de 167,1 milhões de euros, entre 2012 e 2017. Esta análise da UTAP foi finalmente publicada um dia depois de ter sido formalizado que o Governo tem a intenção de lançar um novo concurso público para a PPP em Loures, cujo contrato celebrado com a Luz Saúde termina em janeiro de 2022.

Aliás, a UTAP faz a recomendação de manutenção da PPP no Hospital de Loures porque foi geradora de maior “value for money para o erário público” já que a gestão pelo Estado custaria mais 26,1%. E insta o Executivo a lançar uma nova parceria com a “adoção de todas as diligências necessárias ao desenvolvimento do procedimento pré-contratual tendente à formação do novo contrato para a gestão clínica do Hospital de Loures”. O Conselho de Ministros deu luz verde para o início dos procedimentos em Loures e já tinha sido anunciado que a PPP do Hospital de Cascais, atualmente adjudicado à Lusíadas Saúde até dezembro de 2021, será igualmente alvo de um novo concurso público. A ministra da Saúde, Marta Temido, vai ser ouvida na Assembleia da República a respeito da manutenção da PPP, numa decisão que decorre de requerimentos apresentados pelo BE e pelo PCP na Comissão de Saúde.