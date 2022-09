Cecília Anacoreta Correia é a nova porta-voz do CDS

Está encontrada a nova porta-voz do CDS. Cecília Anacoreta Correia, professora de Direito na Universidade de Lisboa, será a nova cara da direção de Francisco Rodrigues dos Santos.

A informação foi confirmada ao Expresso pela direção do partido, depois de ter sido anunciada pelo presidente do CDS na primeira reunião da cúpula.

Cecília Anacoreta Correia é, além de docente universitária, consultora, tendo exercido funções como advogada até 2019. Como razões para a escolha, a direção aponta a sua “competência” e “inteligência”, apresentando a militante centrista de 43 anos como uma “mulher de convicções" e lembrando que é casada e mãe de quatro filhos.

A escolha recai, desta vez, sobre uma mulher depois de ter sido notada a falta de paridade na direção de Francisco Rodrigues dos Santos (dos 59 membros da Comissão Política Nacional, apenas seis são mulheres, sendo que todos os vice-presidentes do partido são homens). Foi o próprio presidente quem veio, de seguida, garantir que os lugares ainda por preencher - com o de porta-voz à cabeça - seriam entregues a mulheres. Cecília Anacoreta Correia sucede, assim, a João Almeida, o candidato derrotado no congresso de janeiro, que foi porta-voz da direção anterior.