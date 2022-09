“E agora”, Costa? Marcelo quer um “rumo de Governo estável” e exclui eleições antecipadas

O último ano do mandato presidencial ia suave e recatado, mas a fórmula politicamente instável com que António Costa escolheu governar o país e a crescente tensão entre as esquerdas - que o PSD não tem querido ajudar a compensar - levaram Marcelo Rebelo de Sousa a voltar à política. Num discurso duro e claro, o Presidente aproveitou a conferência dos 30 anos do jornal “Público” (cujo papel classificou de "insubstituivel"), para deixar três avisos aos partidos mas sobretudo ao Governo: baixem a temperatura do confronto, abram pistas de diálogo, e nem pensem em começar a legislatura com um sabor a fim de ciclo.

