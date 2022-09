Seixal sugere ao Governo que mude contrato com a ANA

Em vez de tentar convencer as autarquias a dar o ok ao aeroporto no Montijo, o presidente da câmara do Seixal, Joaquim Santos, sugeriu ao primeiro-ministro que mude o contrato com a ANA, que, disse, segundo António Costa obriga o Governo a insistir naquela localização. O primeiro-ministro "devia exercer a sua função de governante de defensor das populações e renegociar as condições contratuais e fazer com que as mesmas obriguem a uma localização em Alcochete", defendeu Joaquim Santos à saída da conversa com António Costa.

António Costa não mostrou abertura para esta alteração contratual com a ANA, revelou o autarca seixalense, mas usou esse contrato que tem duração por mais cinco anos, como argumento para insistir no Montijo. "Se o contrato não é útil, temos de renegociar esses contratos", defendeu o autarca.

O presidente da Câmara do Seixal diz que por agora nada mudou para os seixalenses, "houve posições diferentes ao início e posições diferentes no fim". "Não ouvimos um único argumento que nos fizesse ver que Montijo era melhor que Alcochete", referiu. Joaquim Santos insiste que a solução que reúne consenso é Alcochete "coisa que no Montijo não acontece",

Tal como com a Moita, o autarca quis salientar o modo positivo que representam estas conversas com as autarquias que serão agora "parte da solução" desde que essa solução, frisaram, passe pela relocalização do aeroporto para Alcochete. "Se o Governo quiser fazer Portela + 1, essta pequena pista em vez de ser no Montijo pode ser feita em Alcochete", disse, até porque há Declaração de Impacte Ambiental para Alcochete válida até ao final do ano. "Se não houvesse um contrato a obrigar o Estado a esta decisão da ANA, penso que esas seria a decisão do Governo", reforçou.