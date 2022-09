Autarca da Moita fala mas não negoceia com o Governo. "Se não mudam as circunstâncias, não mudam as posições"

O presidente da câmara da Moita esteve quase 45 minutos à conversa com o primeiro-ministro mas, para já, fica tudo na mesma. "Se não mudarem as circunstâncias, não muda a posição". E as circunstâncias para o autarca são a localização do aeroporto no Montijo. Numa resposta política, para não fechar portas à conversa que vai continuar daqui por quinze dias, Rui Garcia disse à saída do encontro com António Costa que não ia recusar a oportunidade de pela primeira vez expor os motivos do seu parecer negativo ao aeroporto, mas lá foi dizendo que os problemas "inerentes à localização são inultrapassáveis". Ou seja, se se mantiver a localização no Montijo, Moita é contra.

Contudo, nos próximos tempos as conversas com o Governo vão continuar. Depois de uma primeira reunião "política", o autarca voltará a encontrar-se com membros do Governo para uma conversa "mais técnica" na segunda quinzena de Março. E daí podem sair várias soluções. Rui Garcia vai esperar para ver, mas ao mesmo tempo que no discurso abre a porta ao diálogo, fecha quase todas as oportunidades. É que já, disse, existem "largos problemas que são inultrapassáveis inerentes àquela posição". "Rejeitamos esta solução da forma como nos foi apresentada porque o impacto são muito graves para as nossas populações e para o nosso território", frisou o autarca.

"Não tínhamos tido oportunidade para dizer ao Governo o porquê da nossa posição. Vamos apresentar aquilo que são as nossas posições, tendo a convicção que há problemas que estão inultrapassáveis", reforçou.

Recusando usar adjetivos como "inflexível" ou que a câmara está a "vetar" o aeroporto, o autarca justificou-se: "Não está em causa a inversão daquelas que são as nossas posições", afirmou. "Não estão em causa contrapartidas". Ora, perante isto, para que servirá nova reunião, perguntam os jornalistas. Rui Garcia esclarece que não está em causa nenhuma negociação, mas que a Câmara da Moita precisa garantir que a sua posição é entendida: "São razões fundamentadas na análise concreta do que é o impacto no nosso território e no dever que temos de garantir esses interesses", defendeu.

Esta quarta-feira, antes do debate quinzenal, o primeiro-ministro vai ouvir seis presidentes das câmaras municipais afetadas pela construção do aeroporto do Montijo. O primeiro a ser ouvido é Rui Garcia, presidente da Câmara da Moita, o autarca que está de pedra e cal contra o aeroporto no concelho vizinho, e o último será Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa.