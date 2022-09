Marcelo sobre processos a 3 juízes: “Tem de ser a Justiça a decidir sobre a Justiça”

O Presidente da República considerou esta terça-feira que “tem de ser a Justiça a decidir sobre a Justiça”, Numa reação à deliberação do Conselho Superior da Magistratura (CSM), que por unanimidade decidiu instaurar processos disciplinares a três desembargadores da Relação de Lisboa envolvidos no caso de viciação na distribuição de processos, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que à Justiça cabe fazer aquilo “que nenhum outro poder do Estado pode nem deve fazer”, tratando-se de uma decisão “importante para valorizar a democracia em Portugal e para os portugueses acreditarem crescentemente na Justiça”.

Vaz das Neves, Orlando Nascimento e Rui Gonçalves são suspeitos de abuso de poder. Sobre a decisão do CSM, o chefe de Estado frisou também que a ação demonstra a capacidade para agir “rápida e exemplarmente” perante “suspeitas que surjam ou que venham a surgir”.