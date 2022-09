Correia de Campos desiste de ir a votos pela terceira vez

Correia de Campos foi uma vez a votos e chumbou. Depois, foi de novo votado pelos deputados e acabou por conseguir ser eleito para presidente do Conselho Económico e Social (CES), cargo que desempenhou na última legislatura. Neste mandato, a história voltou a repetir-se na primeira votação no Parlamento... e depois chumbou também na segunda. Ao Expresso diz que não está disponível para voltar pela terceira vez a ver o seu nome no boletim de votos dos deputados.

