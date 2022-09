Ventura não despe pele de deputado, chama “avozinho” a Marcelo e promete “dizimar” Ana Gomes

André Ventura, deputado único do Chega, não é muito diferente de André Ventura, candidato à Presidência da República. Melhor: o segundo ainda não conseguiu tirar totalmente a pele do primeiro. Os talking points são os mesmos, fora a adição dos ataques abertos a Marcelo Rebelo de Sousa. E à própria República. “Esta não serve. Queremos passar à quarta República portuguesa”, afirmou o líder do Chega, durante o anúncio da candidatura à Presidência da República, em Portalegre, este sábado à noite (à tarde, em declarações ao jornalistas, propôs a dissolução da Assembleia de República, mas não levou a mesma ideia para o jantar).

Quem esperava um discurso de registo presidencial (leia-se: mais moderado) de Ventura veio enganado. Diante de 500 pessoas em Portalegre, no edifício Associação Empresarial da Região de Portalegre Empresarial, o representante do Chega confessou que não ia conseguir “não falar sobre o Parlamento”. Daí brotou uma catadupa de ataques: a Ferro Rodrigues, que acusou ter um “tom autoritário”; sobre a pertinência do voto do PAN (em dezembro) sobre os elefantes no Camboja; à bancada socialista, que diz estar refém da vontade do Governo; à bancada do PSD (pelo qual foi autarca), que ainda não percebeu “o que anda a fazer”. “Olhamos para aquilo [Parlamento] e pensamos: que casa da República é esta?”

No primeiro dia de uma campanha presidencial de 11 meses, Ventura (vestindo a camisa de deputado) reservou tempo para anunciar uma medida: o Chega vai entregar uma proposta de prisão perpétua para pedófilos e homicidas em Portugal. “Chumbem, digam que tem erros, mas vamos discuti-la no Parlamento. Não seremos silenciados.”

Segundo Ventura, a democracia portuguesa não está “consolidada”. “Nós que estamos aqui nos últimos 45 anos é que sabemos”, disse, para mais tarde reforçar a mesma ideia: “Vivemos num país autocrático”. Com o bloqueio ao debate da castração química de pedófilos nas entrelinhas, o deputado criticou também, mais uma vez, a Constituição: “uma espécie de Bíblia”, texto que “já não serve para os nossos dias”. “Estou-me nas tintas para a Constituição. Estou-me nas tintas para Marcelo Rebelo de Sousa.”

Para o púlpito de Portalegre, Ventura reservou uma série de ataques a Marcelo Rebelo de Sousa, “uma espécie de avozinho dos portugueses”. A principal diferença entre os dois: “Não me meto de joelhos para ter o apoio do PS”. O deputado do Chega atacou a idoneidade do atual PR no caso Tancos, onde não foi chamado a depor pelo “grande juiz Carlos Alexandre”, e recordou as férias que o Presidente passou, no passado, com o ex-banqueiro Ricardo Salgado no Brasil. “Com isso nunca vão poder atacar-me.” Ventura fez ainda questão referir outro nome (não oficializado) na corrida a Belém: Ana Gomes. Prometeu: se se candidatar, a socialista “vai ser dizimada”. “Até José Sócrates podia ter mais votos que Ana Gomes”, disse.

Rotina, teatro e bocas. O dia do anúncio

Política é teatralidade - e André Ventura sabe isso bem. Apesar de ter chegado a Portalegre à hora de almoço, o agora candidato à Presidência apareceu na praça da República com quase uma hora de atraso. Foi recebido por cerca de 200 pessoas que, após alguns cumprimentos, o seguiram por um passeio pelas ruas da cidade. Além de curiosos portalegrenses, a maioria dos presentes deslocou-se de outros pontos do país e já era militante do Chega. A capital do distrito, que deu ao Chega alguns dos melhores resultados fora de Lisboa nas legislativas, não saiu à rua para o receber: de varandas vazias e sem tapetes estendidos, não houve procissão.

Pelas paragens que escolheu fazer, Ventura fez por exprimir a sua agenda política. Primeira paragem: posto da Polícia de Segurança Pública; aí, um agente à porta não o cumprimentou. Segunda: posto da Guarda Nacional Republicana. Terceira: Igreja de Santiago, onde entrou a meio de uma missa e se ajoelhou para rezar; à saída foi recebido com aplausos pelos apoiantes. Quarto: monumento aos portugueses que morreram na I Grande Guerra Mundial na praça do Rossio. Diante do memorial, falou ao jornalistas, pela primeira vez, e lançou um dos ganchos da noite: “Esta é uma candidatura presidencial para exercer poderes, para vetar o que tiver de ser vetado e, arrisco-me a dizer, para dissolver a Assembleia da República”. Em declarações ao Expresso, mais tarde, Ventura explicou o motivo desta proposta: o bloqueio ao debate no Parlamento da castração química de pedófilos. “O que aconteceu esta semana com a castração química, e que provavelmente vai voltar a acontecer com outras propostas nossas, mostra que este é o momento em que um Presidente tem de ter uma palavra ativa.”

Aos presentes, o deputado do Chega voltou a garantir que é uma candidato “antissistema” e teceu críticas tanto ao residente de Belém como ao de São Bento. “Entre aquilo que os comentadores dizem e aquilo que as pessoas pensam vai uma enorme separação. E as pessoas precisam cada vez mais de alguém que seja a voz delas, um cidadão comum que se insurge contra este sistema político.”

Com Marcelo Rebelo de Sousa na dianteira (58,5%) e Ana Gomes (que ainda não se sabe se vai avançar) na retaguarda (8,8%), segundo uma sondagem da Intercampus divulgada esta semana, Ventura (9,3%) tem muito caminho a trilhar para conseguir beliscar a popularidade do atual Presidente da República. Isso, em todo o caso, não o impediu de prometer “uma segunda volta”.

Após cumprir o roteiro programado, o deputado único do Chega teve ainda tempo para fazer um pequeno desvio até a um bar. Junto de alguns dos seus apoiantes mais próximos, bebeu um copo de vinho e trocou comentários com o dono do espaço. Dado o primeiro gole e feito um brinde a Portugal, pediu-lhe: “Se Marcelo cá vier, dê-lhe uma coisa pior”.