Centeno em risco de incumprimento

A Assembleia da República (AR) terá de ser chamada a modificar de novo a Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) para que o Governo não viole este diploma, que manda revolucionar a forma de elaborar e controlar o Orçamento do Estado (OE), em prol da maior transparência e responsabilização de quem gere os dinheiros públicos. Mas ainda não se sabe se o fará.

Segundo os peritos em finanças públicas consultados pelo Expresso, a recente constituição de um grupo de trabalho para rever a LEO, liderado por Rocha Andrade, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais — noticia­da pelo Expresso há duas semanas —, não isenta o Ministério das Finanças de ter de submeter à aprovação da AR os grandes números do Orçamento para 2021 até 15 de abril.

