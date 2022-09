Ventura propõe dissolução da Assembleia da República: “Estamos a atingir um ponto de desconforto”

André Ventura deslocou-se a Portalegre para o anúncio oficial da sua candidatura presidencial e lançou um repto: a dissolução da Assembleia da República. “Esta é uma candidatura presidencial para exercer poderes, para vetar o que tiver que ser vetado e, arrisco-me a dizer, para dissolver a Assembleia da República”, disse o deputado do Chega aos jornalistas, durante um passeio pela cidade. Motivo: o bloqueio ao debate no Parlamento da castração química de pedófilos.

Em declarações ao Expresso, Ventura defendeu a sua posição. “Acho que estamos a atingir um ponto de bloqueio na Assembleia da República. Esta maioria já se está a tornar uma maioria de desconforto para os portugueses. O que aconteceu esta semana na Assembleia da República com a castração química e que provavelmente vai voltar a acontecer com outras propostas nossas mostra que este é o momento em que um Presidente tem de ter uma palavra ativa.”

Mesmo sendo o próprio um deputado, Ventura garante que a ideia de dissolver o Parlamento tem fundamento. E, enquanto recusa estar a utilizar uma ideia ditatorial, ataca também Marcelo Rebelo de Sousa. “Para que serve o Presidente? Se formos olhar para trás e virmos o que o Presidente fez nos últimos quatro anos, tirando o exercício que teve, que eu acho que foi relevante, na questão dos incêndios de 2017, mais do ponto de vista simbólico que real, o Presidente não teve nenhuma intervenção. Nenhuma de fundo.”

Segundo o representante único do Chega, “não sabemos nada” do que Marcelo pensa, seja sobre a eutanásia, o aeroporto do Montijo ou a questão da castração química. “Que medida é que associa ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa? Não há nenhuma. As pessoas vão lembrar-se dos abraços, das selfies, do ‘só falo daqui a dez meses’, e isso é um mau sinal. Ou nós temos um sistema em que o Presidente exerce as suas funções e é um sistema de equilíbrios que compreendo, ou se o sistema deixa ser de equilíbrios, então o Presidente tem de assumir as suas funções plenas e tem de, nomeadamente, chamar à atenção da Assembleia da República.”

Como seria, então, André Ventura em Belém? “Do Presidente André Ventura nunca vai ver dizer ‘daqui a três meses’ ou ‘daqui a cinco meses’. É o que é. Uns gostam, outros não gostam.”