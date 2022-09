Arménio colocado na Musgueira, Avoila faz estágio

Arménio Carlos apresentou-se ao serviço na última Quarta-Feira de Cinzas. Depois de dois encontros com a administração da Carris, o ex-secretário-geral da CGTP acertou os termos em que regressa à empresa, da qual saiu há mais de 30 anos como chefe operário eletricista. Arménio irá trabalhar nas oficinas de manutenção dos autocarros lisboetas, localizadas na Musgueira.

“Não sou mais do que os outros. Entrei como operário chefe da Carris e sairei como operário chefe”, disse há dois anos ao Expresso. Na altura, a sua saída do comando da CGTP era mais do que certa, mas foi só no último mês que Arménio Carlos negociou o seu regresso à empresa, diretamente com o presidente do Conselho de Administração. Com 65 anos de idade e 46 de descontos para a Segurança Social, a reforma do ex-líder sindical está próxima. Por isso mesmo, e tendo em conta os anos de afastamento do trabalho na empresa, Arménio deverá ficar na coordenação e gestão dos trabalhos das equipas de manutenção da Carris. Voltou para o meio dos operários, mas não necessariamente a trabalhar como eletricista.

