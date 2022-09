António Pires de Lima: é “incompreensível” que direita e PS não se entendam para salvar Montijo

O ministro da Economia do Governo PSD/CDS responsável pela escolha do Montijo considera “incompreensível” que a direita não salve essa herança, encontrando com o PS uma solução. “É incompreensível que o interesse nacional não prevaleça além dos oportunismos partidários. Não quero desculpar o Governo, que é responsável pelas relações com as câmaras, mas parece-me inverosímil que PSD, CDS e PS não encontrem uma fórmula para resolver isto”, diz António Pires de Lima ao Expresso.

Com o Montijo bloqueado pelo chumbo da Câmara da Moita, uma vez que a atual legislação prevê que seja preciso um parecer favorável dos muncípios afetados para dar luz verde ao arranque da obra, o ex-ministro diz que uma alteração da lei para ultrapassar a questão dos municípios já devia ter acontecido — e a direita e o PS deviam ser capazes de encontrar uma solução. “Fico triste, embora isto seja paradigmático de como é difícil concretizar soluções políticas importantes”.

Numa coisa, todos - os que defendem o Montijo e os que argumentam a favor de outras soluções, como Alchochete - estão em sintonia: o aeroporto Humberto Delgado já esgotou a sua capacidade e a expansão aeroportuária é uma necessidade urgente. Por isso mesmo, insiste Pires de Lima, numa altura em que “já foram ultrapassados todos os prazos” o arranque da obra não deve continuar a ser adiado, depois de na última legislatura, quando Pedro Marques ainda era o responsável pela pasta, “o PS ter perdido imenso tempo até assumir esta opção”. Agora que a opção está assumida, insiste, é “inverosímil” que não vá para a frente por falta de entendimento político.