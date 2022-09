Deputados rejeitam debate sobre castração química

Os deputados rejeitaram esta quinta-feira, em plenário, a discussão do projeto de lei do Chega que propõe o agravamento de penas para os crimes de abuso sexual menores e uma pena acessória de castração química. A proposta foi chumbada com os votos contra do PS, PCP, PEV e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, e os votos favoráveis do Chega, PSD, CDS, BE, PAN e Iniciativa Liberal.

No início da sessão, o presidente da Assembleia da República voltou a assumir a responsabilidade de ter retirado o projeto de lei do Chega do agendamento para sexta-feira depois de ter assinado esta manhã um despacho em que considerava que o mesmo não reunia os “requisitos constitucionais” para ser discutido em plenário.

Ferro Rodrigues sublinhou que o parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias referia que existe neste diploma “um elemento nuclear cuja desconformidade constitucional parece inultrapassável, e que é a pretensão de se criar uma pena acessória de castração química.”

Já André Ventura considerou que a decisão de Ferro e do Parlamento abre um precedente grave, assumindo-se a partir de agora a ideia de que “os projetos que uma maioria conjuntural acha que são inconstitucionais não passarão sequer à discussão”.

“A partir de agora vamos ter uma espécie de um primeiro filtro, uma primeira censura que vai decidir o que vai a plenário e o que é que não vai. Pergunto o que acontecerá com os outros nossos projetos: a redução do número de deputados ou aumento das penas de prisão”, questionou o deputado do Chega, em conferência de imprensa.

Lamentando que, pela primeira vez na história do Parlamento, tenha sido retirado um ponto que estava agendado para debate, Ventura defendeu que “Almeida Santos não teria permitido isso”. “Esta é a democracia que temos.Trata-se de um golpe enorme para a democracia, um golpe enorme às ideias contrárias”, concluiu.