Santos Silva mantém “reconhecimento político” de Juan Guaidó

O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que Portugal não altera a sua posição em relação à Venezuela, o de "reconhecimento das autoridades de facto" e de "reconhecimento político" do presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, apesar do impasse diplomático atual por causa da suspensão dos voos da TAP por parte do regime de Maduro.

Em resposta aos deputados da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, Augusto Santos Silva não se referiu ao encontro que teve esta semana com o homólogo venezuelano em Genebra, nem abriu jogo sobre o que serão os próximos passos a tomar por Portugal para ultrapassar este imbróglio, mas explicou o modo como o Governo está a olhar para a Venezuela. Em inglês é até mais fácil de explicar, disse o ministro, uma vez que em inglês é possível distinguir duas faces do verbo "reconhecer". Por um lado há um "reconhecimento" (recognize em inglês) "das autoridades de facto" da Venezuela, ou seja do poder de Nicolás Maduro, e depois há um "reconhecimento político que mantemos", frisou, do presidente da Assembleia Nacional Juan Guaidó. Este último no sentido de "acknowledge", em inglês.

Para Santos Silva, Guaidó "é tratado como presidente da Assembleia Nacional" e que esse cargo faz com que seja visto, a nível internacional como a pessoa que pode, "em determinadas circunstâncias", assumir a responsabilidade de desencadear o processo indispensável para eleições naquele país, uma vez que as últimas eleições na Venezuela não foram reconhecidas como justas e transparentes. E por ter esse cargo é recebido de acordo com ele pelas autoridades portuguesas e por isso, quando Guaidó passou por Portugal (não desta última vez, mas numa vez anterior), Santos Silva, que não estava, mandou "um secretário de Estado cumprimentá-lo". Portugal trata de vários assuntos com um "representante" da Assembleia Nacional venezuelana sedeado em Lisboa, isto para além dos assuntos que o Estado tem de tratar com as "autoridades de facto".

Falta de orçamento europeu tem consequências graves”

Quanto à União Europeia, Augusto Santos Silva não tem dúvidas: o impasse nas negociações entre os vários países sobre o que será o próximo quadro plurianual vai ter "consequências graves" para a Europa e para Portugal.

O ministro esteve na manhã desda quarta-feira a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus sobre a reunião do Conselho Europeu da semana passada, de onde não saiu qualquer acordo sobre o orçamento europeu. Para Santos Silva, há consequências "do ponto de vista do investimento público e do crescimento económico" e que, por isso, é preciso um acordo "o mais célere possível". Contudo, "a pressa não pode ser justificação para impor um projecto que será inaceitável".

Aos deputados, Santos Silva acenou com uma possível reprovação de um acordo, quando e se ele acontecer, por parte do Parlamento Europeu: "É um processo de co-decisã. O Conselho Europeu chega a acordo que tem de ser aprovada pelo Parlamento Europeu. Não pode introduzir emendas, mas aprova, ou seja, pode reprovar. E tem dito que reprovará um quadro que não seja conforme a agenda da união", disse aos deptuados.

Nas várias etapas, a primeira é a de um acordo entre os líderes dos 27 e para isso, Santos Silva garante que há conversas com entre os países Amigos da Coesão, mas também com os quatro países chamados de "frugais". "O consenso é importante, mas este é conseguido através da posição da maioria" e não da minoria. Os "17 países devem ser escutados e não pode haver uma circunstância em que quatro outros venham impor uma posição que não cumpre nenhum dos outros critérios", reforçou. Para Santos Silva, uma proposta aceitável tem de se balizar entre a proposta da Comissão Europeia

Santos Silva desdramatiza, no entanto, as contas do que seria o envelope para Portugal. Diz que, neste momento, Portugal "está noutro nível de luta" e que está sim a "evitar cortes em termos reais". "No quadro atual estamos em sétimo lugar dos países com maior envelope na Coesão. Mesmo na proposta do presidente do Conselho Europeu passaríamos a ser o quinto", por isso Portugal não perde em termos relativos, concluiu. "Somos o segundo estado-membro que menos perde", sublinhou.