Morreu a mulher de Pedro Passos Coelho

Laura Ferreira, mulher do antigo primeiro-ministro e ex-líder do PSD Pedro Passos Coelho, morreu esta madrugada no IPO de Lisboa, depois de vários anos a lutar contra o cancro. Tinha 54 anos.

Laura Ferreira tinha sido diagnosticada com um tumor ósseo há cerca de cinco anos, quando Passos Coelho ainda era primeiro-ministro. Em janeiro de 2015 o também líder do PSD emitiu um comunicado sobre o tema para "evitar mais especulações" sobre o assunto e pediu respeito pela privacidade da família.

Natural de Bissau, Laura Ferreira era fisioterapeuta. Foi o segundo casamento de Passos Coelho. Dele resultou uma filha. Passos Coelho já tinha três filhos do seu primeiro casamento, enquanto Laura Ferreira tinha também uma filha do seu anterior casamento.

Segundo o "Observador", apesar do estado de saúde frágil, Laura Ferreira foi em dezembro último autorizada a sair do IPO para passar o Natal com a família.

O Presidente da República dirigiu entretanto as "mais sentidas e amigas condolências" ao ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho pela morte da sua mulher, "neste momento de enorme perda da sua mulher". Para o chefe de Estado, Laura Ferreira, que morreu hoje em Lisboa, foi "alguém que deixou um traço de humanidade e serviço comunitário na sociedade portuguesa".

Também o PSD disse hoje ter recebido "com grande consternação" a notícia da morte de Laura Ferreira, mulher do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, salientando que era uma "figura muito acarinhada" e que "deixa saudades". No texto, o PSD assinala que Laura Ferreira, que morreu em Lisboa durante a noite, era uma "figura muito acarinhada por toda a família social-democrata", e "deixa saudades nos que com ela conviveram ao longo dos anos".

A nota indica igualmente que o presidente do PSD, Rui Rio, "expressa a Pedro Passos Coelho e à restante família o seu mais sentido pesar nesta hora".