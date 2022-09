Esquerdas cada vez mais desunidas

A pergunta é feita e repetida a todos os ex-parceiros da esquerda: afinal, a ‘geringonça’ está morta e enterrada? A resposta... depende do interlocutor. “Não só não cortámos as pontes como reforçámos essas pontes”, insistia, esta semana, Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS. Mas, se a intenção do Governo é essa, os partidos à sua esquerda negam que a mensagem passe. Mais do que palavras meigas dos socialistas, precisam de provas. Com uma agravante: a postura que o Governo decidiu assumir em relação ao PCP, deixando cada vez mais claro que é com os comunistas que prefere negociar, agravada pela diferença de posições na crise do IVA, tornou ainda mais óbvia uma tensão que já se sabia existir entre os antigos parceiros — e que foi assumida de forma mais clara do que nunca nas últimas semanas.

Os focos de tensão sucedem-se: entre Governo e Bloco de Esquerda a relação deteriorou-se, e entre BE e PCP o clima azedou. Para os bloquistas, o verão de pré-campanha — meses em que António Costa preferiu antagonizar o partido de Catarina Martins e puxar para si os comunistas — é considerado o ponto de viragem numa parceria atribulada. O que não é necessariamente mau: foi também graças a essa estratégia que a líder do Bloco pôde centrar o seu discurso numa espécie de apelo ao voto útil; neste caso, um voto útil para evitar uma maioria absoluta do PS.

