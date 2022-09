As sete dores de cabeça de Costa

O primeiro Orçamento do Estado (OE) mostrou que o Governo não conta com quem contava antes. O mundo político de António Costa mudou e nos próximos meses terá de encontrar um travão ao “efeito tenaz” que o pode entalar entre esquerda e direita. São vários os obstáculos a uma governação tranquila, para lá da queda de três pontos na sondagem Expresso/SIC divulgada há uma semana. O resto de 2020 apresenta-se tão turbulento quanto foi no início, com rajadas fortes da oposição e ventos outrora amigos a ajudarem à formação da tempestade. Da estratégia de Rio ao contexto europeu, passando por uma saída provável de Mário Centeno, são estas as dificuldades mais previsíveis. Depois, há sempre que contar com os imprevistos...

As eleições legislativas ditaram uma grande fragmentação do Parlamento e, se António Costa sentiu no IVA da luz o que pode acontecer quando a direita se junta à esquerda, aproveitou o novo mapa político para travar essa coligação, com a ajuda inesperada do CDS. Apesar de parecer abrir o leque de possibilidades, nesta navegação à vista, a lembrar os governos de António Guterres, o socialista encontrou imprevistos: Rui Rio libertou-se dos fantasmas da oposição interna e reforçou a estratégia de posicionamento ao centro e a afirmação de “não ter nenhum obstáculo de princípio” a votar com a esquerda leva a memória para a queda do Governo de José Sócrates, resultado do chamado “efeito tenaz”. “O PS tem não só de procurar convergências à esquerda, como procurar impedir um efeito tenaz de coligações direita-esquerda”, diz ao Expresso o ex-socialista Paulo Pedroso (ver entrevista pág. ao lado). A imprevisibilidade de Rui Rio é um obstáculo assumido pelo Governo que tornou o líder do PSD o seu principal alvo durante a crise do IVA da luz. Haverá outras coligações direita-esquerda na calha?

