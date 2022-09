Passos Coelho faz prova de vida mas vai adiando livro de memórias

Pedro Passos Coelho tem aparecido muito nas últimas semanas, mas o tão prometido livro sobre os quatro anos do seu Governo é que teima em não aparecer. Quando Cavaco Silva apresentou o segundo volume de “Quinta-feira e Outros Dias”, o ex-primeiro-ministro prometeu contar muito mais do que o antigo Presidente nas suas próprias memórias. Mas o texto está ainda em fase de maturação, sabe o Expresso, e não tem sequer data marcada para ser finalizado. Passos não tem pressa, ou estará à espera de um momento mais propício.

Esta terça-feira, o ex-líder do PSD acabou por fazer uma revelação que também seria notícia caso a tivesse mantido reservada no livro de memórias. Ainda Passos não tinha entrado na sala onde daí a minutos ia decorrer a apresentação do livro do ex-comissário europeu Carlos Moedas e já alguns dos apoiantes de sempre do antigo primeiro-ministro se agitavam. “Fique atento. Hoje vai ter notícia”, dizia ao Expresso um convicto e bem informado passista. Não falhou: tomou conta do palanque, aproveitou a incongruência de António Costa sobre a nomeação do ex-comissário europeu — primeiro, era um erro de casting, depois, tornou-se uma bênção para o país —, atacou o primeiro-ministro com dose extra de ironia, criticou a estratégia do Governo socialista que tudo fez para ficar com a pasta dos fundos estruturais e ainda decidiu revelar que travou a ida de Maria Luís Albuquerque para a Comissão Europeia (apesar de ser esta a preferida de Jean-Claude Juncker). Para quem o ouviu, e conhece de perto o pensamento do ex-primeiro-ministro, a leitura é evidente: “Quis provar que quem ainda dá o jogo é ele”, nota ao Expresso um dos seus antigos colaboradores. “Estava a ‘picar’ António Costa para ver se tinha resposta dele. Isso colocava-o na primeira linha da oposição ao PS”, nota outro ex-operacional do passismo.

